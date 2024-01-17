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    TÜRK-İŞ 'Ücretlerimiz eridi' dedi, ek zam istedi!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 'ücretlerimiz eridi' diyerek 700 bin kamu işçisi için ek zam talebinde bulundu. Akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanılığı'nda gerçeleşen görüşmede Atalay, Bakan Vedat Işıkhan'a Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünde, 'sözleşme başlangıç tarihlerinin ocak ayına çekilmesi' ve 'kamu işçisine refah payı verilmesini' içeren taleplerini iletti.

    TÜRK-İŞ &#039;Ücretlerimiz eridi&#039; dedi, ek zam istedi!
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    TÜRK-İŞ 700 bin kamu işçisini ilgilendiren, ek zammı da içeren kritik talepleri Bakan Vedat Işıkhan'a iletti.

    Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nda yer alan sendika genel başkanlarını makamında kabul etti. Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Atalay, bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

    Atalay, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzaladıklarını anımsattı.

    TÜRK-İŞ 'Ücretlerimiz eridi' dedi, ek zam istedi!

    'ENFLASYONDAN KAYNAKLI SIKINTININ BEDELİNİ ÖDÜYORUZ'

    Sözleşmeyle en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını, 2023'ün ilk altı ayında refah payı dahil ücretlere yüzde 45, ikinci altı ayında yüzde 15 artış yapıldığını belirten Atalay, şöyle konuştu:

    "O dönem güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık ama aradan geçen süredeki enflasyondan kaynaklı sıkıntının bedelini ödüyoruz. Geldiğimiz noktada ortada bir ücret dengesizliği var. Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu. Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var. Arkadaşlarımız işveren sendikası TÜHİS ile geçen hafta ve bugün görüştü. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili. Toplantıda arkadaşlarımızın tamamı görüşlerini paylaştı."

    'OCAK AYINA BAŞKA, MART AYINA BAŞKA ENFLASYON ÇIKIYOR'

    Enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle işyerlerinde ücret dengesinin ve iş barışının bozulduğunu savunan Atalay, "Sözleşmelerimiz ocak ayında başlayıp, şubat, mart, haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde başlayanlarla devam ediyor. Ocak ayına başka enflasyon oranı çıkıyor, şubat ayına başka, mart ayına başka bir enflasyon oranı çıkıyor" dedi.

    Kamudaki ücret dengesizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini dile getiren Atalay, şöyle devam etti:
    "Sayın Bakan, bu hafta işveren sendikası TÜHİS ile görüşeceğini, önümüzdeki hafta bununla ilgili bize bilgi vereceğini dile getirdi. Bundan önceki gayrı resmi toplantıydı. Bu akşam kamu koordinasyon kuruluyla resmi toplantı yaptık. Ücretlerimiz öyle eridi ki. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 65 civarında. Pazara ve raflara baktığınız zaman yüzde 90'ların üzerinde. Haklı talebimize bir an evvel müspet bir cevap bekliyoruz. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da ocak ayına çeksinler."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Ekonomi > TÜRK-İŞ 'Ücretlerimiz eridi' dedi, ek zam istedi!
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