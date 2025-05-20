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Haberler > Ekonomi > Türkiye'de en çok domuz eti satılan şehirler! Zirvede hiç akla gelmeyen 2 kent var 

Türkiye'de en çok domuz eti satılan şehirler! Zirvede hiç akla gelmeyen 2 kent var 

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Türkiye&#039;de en çok domuz eti satılan şehirler! Zirvede hiç akla gelmeyen 2 kent var 
Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi, kırmızı ette yapılan skandal hileleri gözler önüne serdi. Listenin en mide bulandıran detayı ise vatandaşa "dana" diye "domuz" eti yedirilmesi oldu. Türkiye genelinde 5 ilde bulunan 7 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edilirken, vatandaşa en çok domuz eti yedirilen iller sıralamasında 2 şehrin adı öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana düzenli olarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden açıklanan listede mide bulandıran detaylar yer alıyor.

KIRMIZI ETTE SKANDAL HİLELER 

Gıdada özellikle kırmızı ette yapılan hileler skandal boyutta. Hileli ürünler markasına kadar ifşa ediliyor. Listenin en skandal detayı ise "domuz eti".

Türkiye'de en çok domuz eti satılan şehirler! Zirvede hiç akla gelmeyen 2 kent var  - 1. Resim

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DOMUZ ETİ SATILAN İLLER HANGİSİ?

Aralarında ünlü markalarında bulunduğu listede vatandaşa "dana" diye "domuz" eti yedirildiği belirlendi. Peki Türkiye'de en çok domuz eti satılan iller hangisi? 

ZİRVEDE 2 İL VAR 

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine göre, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 işletmede domuz eti satıldığı tespit edildi. Bu işletmelerden 2'si Bursa 2'si Konya'da yer alıyor. Böylece Bursa ve Konya domuz eti satılan iller sıralamasında zirvede bulunuyor.

Domuz eti satılan diğer 3 işletmenin bulunduğu iller ise Antalya, Muğla ve Balıkesir oldu.

Türkiye'de en çok domuz eti satılan şehirler! Zirvede hiç akla gelmeyen 2 kent var  - 2. Resim

İşte domuz eti sattığı tespit edilen firmalar ve ürünler: 

Türkiye'de en çok domuz eti satılan şehirler! Zirvede hiç akla gelmeyen 2 kent var  - 3. Resim

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