TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonda 45 puana yakın düşüşün önemli olduğunu vurgulayarak 2026’ya kadar para politikasında rehavete kapılmaması, mali politikaların ise dezenflasyona daha güçlü destek vermesi gerektiğini söyledi.

Önder Çelik / İSTANBUL - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Mayıs 2023’te başlayan dezenflasyon sürecinin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek “Özellikle son 1,5 yılda enflasyonda görülen 45 puana yakın gerilemeyi önemli buluyoruz. 2026’da enflasyonla mücadelede tam bir başarı kazanılmadan para politikası ve mali politikada rehavet olmamalı. Para politikasıyla elde edilebilecek kazanımların sonuna yaklaştık. Bundan sonra mali politikaların dezenflasyona daha güçlü destek olması gerekiyor” dedi.

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu’nun ‘2026’ya Girerken Türkiye Ekonomisi’ başlıklı seminerinde konuşan Turan, sadece para politikasıyla enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülemeyeceğini vurgulayarak, uluslararası ekonomik düzende yaşanan ciddi dönüşümlere işaret etti.

Amerika ve Çin arasında özellikle yarı iletkenler ve nadir toprak elementlerinde yoğunlaşan bir rekabet olduğunu, Avrupa Birliği’nin ise Rusya-Ukrayna savaşı etkileriyle savunma sanayi yatırımlarını ciddi şekilde arttırdığını belirten Turan, şunları kaydetti:

Böyle bir küresel konjonktürden geçerken ülkemizin de sanayisini çok daha etkin biçimde desteklemesini önemli buluyoruz. Geçtiğimiz 2 yıla kıyasla 2026’da sanayi ve ihracatta kısmi rahatlama olacağını düşünüyoruz. Hem iş dünyası hem de ülke yönetimi enflasyon ve kur gibi sıkıntılara odaklanırken stratejik vizyonunu kaybetmemeli, ana global temayı kaçırmamalıyız. Enflasyonu düşürmenin olmazsa olmaz şart olduğunu bilerek gerçekleşmekte olan küresel dönüşümü yakalayabilmek için önümüzdeki dönemde çok daha fazla çalışmak zorundayız.

