ABD-İsrail-İran savaşı Körfez’de petrol dışı ekonomiyi vurdu. Yatırım iklimi yara alırken, dev vizyon projelerinde gecikme sinyalleri gelmeye başladı.

ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı savaş, Körfez ülkelerinde enerji üretimi, ticaret yolları, lojistik, finans ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde ciddi ekonomik yavaşlamaya yol açtı.

Savaşın üç haftası geride kalırken bu süreç bölge ekonomilerinde oluşan tahribatı net biçimde ortaya koydu.

Yaşanan saldırıların hemen her alanı olumsuz etkilediğini dile getiren Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, “Bu savaş, mutlaka bölgenin genel olarak ekonomik görüntüsünü etkileyecek. Özellikle büyük yatırımları daha çok etkileyecek” dedi.

Aydın, BAE, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer Körfez ülkelerinin son yıllarda petrol dışı ekonominin geliştirilmesine odaklandığını anımsatarak, “Savaş belki petrol fiyatlarını artırarak onlara buradan elde edeceği gelirleri artırma imkânı sağladı. Ancak savaş petrol dışı ekonomilerin ve yatırım ortamının çok ciddi yara almasına neden oldu. Önümüzdeki dönem uluslararası yatırımcıların Körfez ülkelerine ilgisi mutlaka azalacaktır çünkü görece belirsizlik var” diye konuştu.

Aydın, son birkaç yıldır çağrı merkezleri ve yapay zekâ yatırımlarının Dubai ve Suudi Arabistan’da çok arttığını hatırlatarak, savaşın ilk anlarında buraların vurulduğunu, bu nedenle söz konusu merkezlerin artık bölgeye gelmesinin çok kolay olmayacağını anlattı.

Amazon’un bulut bilişim şirketi Amazon Web Services’in Suudi Arabistan’da yapay zekâ bölgesi kurmak için 5 milyar dolarlık anlaşma yaptığını anımsatan Aydın, kısa vadede bu konuda bir ilerleme beklenmediğini söyledi.

Aydın, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 Projesi’nin yurt dışı sermayeye de bağlı olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti: Bu projelerde gecikmeler olacaktır. Önümüzdeki dönemde yatırımlar bombalanan enerji tesislerinin yenilenmesi ve daha korunaklı hâle gelmesi için yapılacak. İkinci olarak da savunma harcamalarına yoğunlaşacak.

DUBAİ'DE KONUT SATIŞLARI YÜZDE 25 AZALDI

Son dönemde Türk vatandaşların en çok konut aldığı ülke ve bölgelerin ilk sıralarında yer alan Dubai gayrimenkul sektörü de Orta Doğu’daki krizden olumsuz etkilendi.

Dubai’de 16 Şubat-1 Mart döneminde 8.199 olan konut satış adedi, savaşın başlamasının ardından geçen iki haftada (2-16 Mart dönemi) 6.129’a geriledi. Böylece satış adetlerinde yüzde 25 düşüş görüldü.

Bu dönemde konut satışlarında oluşan işlem hacmi de yüzde 25,7 azalarak 7,55 milyar dolardan 5,61 milyar dolara indi. Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi’ndeki son bir aylık düşüş de yüzde 25’i aştı. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, “Fyatlarda gerileme yok. Savaş kısa sürerse üreticilerin indirim ve kampanyalarla piyasayı tekrar canlandıracaklarını düşünüyorum. Şu an herkes ‘bekle gör’ politikasını yürütüyor ancak savaş 3-6 aydan uzun sürerse, bu durum emirlikler için büyük kayıp olacaktır ve telafisi uzun yıllar sürer” dedi.







