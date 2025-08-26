Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vatandaşa dağıtılamaz mıydı? Ünlü zincir markette skandal! Kasa kasa domatesi çöpe attılar

Vatandaşa dağıtılamaz mıydı? Ünlü zincir markette skandal! Kasa kasa domatesi çöpe attılar

İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir zincir markette skandal bir görüntü kaydedildi. Çalışanların kasa kasa domatesi çöpe dökmesi tepkilere neden olurken, yaşlı bir kadının domatesleri toplaması ise vicdanları sızlattı.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan Metro Gross Market'te çekilen görüntüler tepki çekti. Market çalışanları skandal bir harekete imza attı. 

DOMATESLERİ ÇÖPE ATTILAR 

Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.

Vatandaşa dağıtılamaz mıydı? Ünlü zincir markette skandal! Kasa kasa domatesi çöpe attılar - 1. Resim

YAŞLI KADIN TOPLADI 

Çalışanların domatesleri çöpe atarken yaşlı bir kadının da çöpten domatesleri toplaması vicdanları yaraladı.

"YAZIK GÜNAH" 

Görüntüleri çeken vatandaş, "Evet Metro Market. Kozyatağı, Yenisahra. Görüyorsunuz, domatesleri çöpe döküyorlar. Bir teyzemizde oradan domatesleri alıyor. Yazık günah" diyerek sitem etti. 

