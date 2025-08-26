Vatandaşa dağıtılamaz mıydı? Ünlü zincir markette skandal! Kasa kasa domatesi çöpe attılar

Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan Metro Gross Market'te çekilen görüntüler tepki çekti. Market çalışanları skandal bir harekete imza attı.

DOMATESLERİ ÇÖPE ATTILAR

Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.

YAŞLI KADIN TOPLADI

Çalışanların domatesleri çöpe atarken yaşlı bir kadının da çöpten domatesleri toplaması vicdanları yaraladı.

"YAZIK GÜNAH"

Görüntüleri çeken vatandaş, "Evet Metro Market. Kozyatağı, Yenisahra. Görüyorsunuz, domatesleri çöpe döküyorlar. Bir teyzemizde oradan domatesleri alıyor. Yazık günah" diyerek sitem etti.