TV kanalı, giyim ve mobilya devi... Türkiye'nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar

TV kanalı, giyim ve mobilya devi... Türkiye'nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TV kanalı, giyim ve mobilya devi... Türkiye&#039;nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, eylülde farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için ihale yapacak. Satışa çıkacak şirketler arasında Aydınlı Giyim Grubu, Hes Kablo, İstikbal Mobilya ve Flash Haber TV gibi ünlü firmalar da bulunuyor. İşte detaylar... 

Eylül ayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) için yoğun geçecek. Eylülde Aydınlı Giyim Grubu, Hes Kablo, İstikbal Mobilya gibi şirketlerin yanı sıra canlı yayın aracından lüks araç ve tekneye kadar birçok ihale düzenlenecek. 

GİYİM DEVİ SATIŞTA

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon kayyum olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarıyor. Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi hazır giyim sektörünün önemli markalarını barındıran Aydınlı Giyim Grubu'na yönelik ihale 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleyle ilgili ayrıntılara TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

TV kanalı, giyim ve mobilya devi... Türkiye'nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar - 1. Resim

HES KABLO İÇİN MUHAMMEN BEDEL 18,6 MİLYAR TL

TMSF, eylülde farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için ihale düzenleyecek.

Özçay İplik Tekstil 3 Eylül'de 37 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa çıkacak. Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar 4 Eylül'de ihale yoluyla satılacak. 9 Eylül'de yapılacak ihalede ise Hes Kablo için 18 milyar 600 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

TV kanalı, giyim ve mobilya devi... Türkiye'nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar - 1. Resim

FLASH HABER TV VE İSTİKLAL MOBİLYA'DA SATILIYOR 

TMSF'nin kayyum olarak yönettiği Flash Haber TV de 17 Eylül'de 84 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulacak. 24 Eylül'de ise RHG Enertürk şirketinin satışı yapılacak.

İstikbal Mobilya, 30 Eylül'de 12 milyar 500 milyon lira bedelle satışa çıkarılacak.

TV kanalı, giyim ve mobilya devi... Türkiye'nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar - 2. Resim

ARAÇ, TEKNE VE TAŞINMAZ SATIŞLARI DA GÜNDEMDE

TMSF'nin satış listesinde şirketlerin yanı sıra farklı nitelikte varlıklar da yer alıyor. TMSF'nin mülkiyetinde bulunan farklı şehirlerdeki taşınmazlar 12 Eylül'de satışa çıkacak. Karpuz Danışmanlık'a ait özel yapım tekne 3 Eylül'de, canlı yayın aracı ise 17 Eylül'de satışa sunulacak.

Erta İnşaatçılık'a ait İstanbul'daki taşınmazlar ile Keö Prodüksiyon'a ait lüks araç 5 Eylül'de ihale yoluyla satılacak.

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkların satış duyurularını Resmi Gazete, internet sitesi ve tirajı en yüksek gazeteler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

Muhammen bedeller ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarından sonra belirleniyor. İhalelerden elde edilen gelirler öncelikle kamu borçları ve işçi alacakları için kullanılıyor. ​​​​​​​​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

