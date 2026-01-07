Venezuela’da ABD’nin müdahalesi sonrası şekillenen yeni yönetim ve ambargoların gevşetilecek olması ülkeyi yeniden küresel ekonomiye entegre etme sürecini hızlandırdı. Petrol gelirlerinin artması ve tüketimin yeniden canlanması, Türkiye ile ticaretin büyümesi için güçlü bir zemin oluşturuyor.

KAAN ZENGİNLİ - Venezuela’da son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler, Latin Amerika’nın en önemli petrol üreticisini yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı. ABD’nin ülkeye müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tutuklaması yeni bir dönemin kapılarını araladı. Uzun yıllardır ülkeye yönelik ambargoların gevşeyecek olması, enerji şirketlerine petrol sahalarında faaliyet izni verilmesi ve yeni yönetimle birlikte dışa açılma sinyallerinin güçlenmesi, Venezuela’nın küresel ticaret sistemine yeniden entegre olacağına dair beklentileri artırdı. Bu süreçten doğrudan etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye olacak.

İş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve ekonomistler iki ülke arasındaki ticaretin yeni yönetim ile birlikte gelişeceği görüşünde birleşiyor. Türkiye ile Venezuela arasındaki 2019’da 152 milyon dolar seviyesinde olan karşılıklı ticaret hacmi, bugün 664 milyon dolara ulaştı. İki ülke arasında daha önce belirlenen hedef ise 2026 sonunda ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmaktı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener’e göre Venezuela’daki dönüşüm Türkiye açısından önemli fırsatlar barındırıyor. ABD’nin ülkedeki petrol kaynaklarını yeniden devreye alması ve uluslararası ambargoların gevşemesi, Venezuela ekonomisinin nefes almasını sağlayacak.

Prof. Dr. Şener “Öncelikle ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi bölgenin istikrarsızlığını artıran bir unsurdur. Diğer taraftan Venezuela kaynaklarının Venezuelalılar tarafından değil de başka bir ülke tarafından dizayn edilmesi şüphesiz Venezuela’nın aleyhine bir tutumdur. Ancak Venezuela’nın bundan sonraki süreçte uluslararası sisteme entegre olacağı malumdur. Buda Venezuela ekonomisi açısından daha büyük fırsatları ortaya çıkaracaktır. İkili ilişkilerini geliştiren Türkiye’de bu alanda önemini ve ağırlığını artıracaktır” dedi.

GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da “Yaşanan son gelişmeler neticesinde, La Guaira limanının vurulmuş olması Venezuela’ya lojistik anlamda ulaşmamızı zorlaştırdı. Ortada önemli bir belirsizlik mevcut. Yeni yönetimin nasıl bir yol izleyeceği, mevcut satışlardan kaynaklı tahsilatlarda gecikme olup olmayacağını yakından takip ediyoruz. Tahminlerimiz yakın zamanda normal hayatın ve ticaretin normal seyre kavuşacağı yönünde” diye konuştu.

MAKARNADA POTANSİYEL VAR

Uzmanlar, Venezuela’nın uluslararası piyasalarla yeniden bütünleşmesi hâlinde Türkiye ile ticaretin büyüyeceğini düşünüyor. Özellikle gıda arzı ve temel tüketim ürünlerinde Türkiye’nin rekabetçi fiyat ve lojistik avantajlara sahip olduğu belirtiliyor. Nitekim Türkiye’nin Venezuela’ya ihracatında; makarna, un, hububat ve kimyevi maddeler ilk sıralarda yer alıyor. 2023’te Türkiye, Venezuela’ya yaklaşık 91 milyon dolarlık makarna ihraç etti. Bu rakam, Türkiye’nin toplam makarna ihracatının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

REKABET ARTACAK

Venezuela ile ticaret yapan bazı Türk iş insanları, yeni yönetimin özel sektöre daha açık bir yaklaşım sergilemesinin, bürokratik engelleri azaltabileceğini ve ticari ilişkileri hızlandırabileceğini dile getiriyor. Özellikle gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde Türk firmalarının sahada daha aktif olabileceği ifade ediliyor. ABD’li ve Avrupalı firmaların Venezuela pazarına yeniden girmesiyle rekabetin artacağına dikkat çekiliyor.

224 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Türkiye, Venezuela’dan ağırlıklı olarak hurda ve dökme demir, işlenmiş alüminyum ve yaprak tütün ithal ediyor. İthalat yaklaşık 482 milyon dolar seviyesinde. Türkiye’nin ihracatı ise 182 milyon dolar. Yeni dönemde ihracatın yeniden artması bekleniyor. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası yaklaşık 224 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Uzun süren kriz ve yaptırımlar sebebiyle bastırılmış bir talep söz konusu. Gelirlerin artması ve piyasaların normalleşmesi halinde tüketimin hızla canlanması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN VENEZUELA’YA SATTIĞI BAŞLICA ÜRÜNLER

● Makarna

● Un ve hububat

● Tahıl ürünleri

● Kimyevi maddeler

● Temel gıda ürünleri

● İşlenmiş tarım ürünleri

● Mücevher

● Otomotiv ve parçaları

● Tekstil

TÜRKİYE’NİN VENEZUELA’DAN ALDIĞI BAŞLICA ÜRÜNLER

● Hurda ve dökme demir

● İşlenmiş alüminyum

● Yaprak tütün

● Metal ham maddeleri

