Volkswagen'den yıl sonu kampanyası! 2 milyon TL faizsiz kredi fırsatı
Alman otomobil markası Volkswagen, yıl sonu kampanyasını tüketicilerle buluşturdu. Dev marka,2 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. İşte detaylar...
Sene sonunun gelmesiyle otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarına ağırlık vermeye devam ediyor. Son olarak Alman otomobil markası Volkswagen, kampanyasını açıkladı. Bazı modellerde ciddi indirimler sunulurken, faizsiz kredi fırsatı da dikkat çekti.
GOLF VE POLO'DA SON FİYATLAR
Volkswagen'in aralık ayı kampanyasında Golf ve Polo öne çıkıyor. Polo 1 milyon 765 bin TL'ye, Golf ise 2 milyon 22 bin TL'ye satışa sunulmuş durumda.
CADDY'DE 60 AY VADE İLE KREDİ FIRSATI
Volkswagen, "Klasik Caddy" için bireysel müşterilere 36 aya, tüzel ve vergi levhalı müşterilere ise 60 aya kadar vade ile kredi imkanı sunuluyor.
İşte Volkswagen'in aralık ayına özel kredi fırsatları:
|Model
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Amarok
|2.000.000 TL
|6 ay
|%0 faiz
|Amarok
|1.200.000 TL
|12 ay
|%0 faiz
|Yeni Transporter Kombi
|500.000 TL
|12 ay
|%0 faiz
|Yeni Transporter Kombi
|800.000 TL
|12 ay
|%1,59 faiz
|Yeni Caravelle
|500.000 TL
|12 ay
|%0 faiz
|Yeni Caravelle
|800.000 TL
|12 ay
|%1,59 faiz
|Yeni Crafter Servis & Okul
|1.200.000 TL
|12 ay
|%0 faiz
|Yeni Transporter Panel Van
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0 faiz
|Yeni Crafter Panel Van
|700.000 TL
|6 ay
|%0 faiz
|Caddy
|500.000 TL
|6 ay
|%0 faiz
|Caddy
|300.000 TL
|12 ay
|%0 faiz
