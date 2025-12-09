Alman otomobil markası Volkswagen, yıl sonu kampanyasını tüketicilerle buluşturdu. Dev marka,2 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. İşte detaylar...

Sene sonunun gelmesiyle otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarına ağırlık vermeye devam ediyor. Son olarak Alman otomobil markası Volkswagen, kampanyasını açıkladı. Bazı modellerde ciddi indirimler sunulurken, faizsiz kredi fırsatı da dikkat çekti.

GOLF VE POLO'DA SON FİYATLAR

Volkswagen'in aralık ayı kampanyasında Golf ve Polo öne çıkıyor. Polo 1 milyon 765 bin TL'ye, Golf ise 2 milyon 22 bin TL'ye satışa sunulmuş durumda.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Geliri olmayana 1 asgari ücret! Vatandaşlık maaşının başlangıç tarihi belli oldu

CADDY'DE 60 AY VADE İLE KREDİ FIRSATI

Volkswagen, "Klasik Caddy" için bireysel müşterilere 36 aya, tüzel ve vergi levhalı müşterilere ise 60 aya kadar vade ile kredi imkanı sunuluyor.

İşte Volkswagen'in aralık ayına özel kredi fırsatları:

Model Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Amarok 2.000.000 TL 6 ay %0 faiz Amarok 1.200.000 TL 12 ay %0 faiz Yeni Transporter Kombi 500.000 TL 12 ay %0 faiz Yeni Transporter Kombi 800.000 TL 12 ay %1,59 faiz Yeni Caravelle 500.000 TL 12 ay %0 faiz Yeni Caravelle 800.000 TL 12 ay %1,59 faiz Yeni Crafter Servis & Okul 1.200.000 TL 12 ay %0 faiz Yeni Transporter Panel Van 1.000.000 TL 12 ay %0 faiz Yeni Crafter Panel Van 700.000 TL 6 ay %0 faiz Caddy 500.000 TL 6 ay %0 faiz Caddy 300.000 TL 12 ay %0 faiz

Haberle İlgili Daha Fazlası