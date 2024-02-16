Yabancıların en çok ev aldığı il belli oldu!

TÜİK, Ocak ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Türkiye'de konut satışları yüzde 16,7 azalarak 80 bin 308 oldu. Ocak'ta yabancılar arasında Türkiye'de en çok konutu Ruslar aldı. Yabancılara satılan toplam konut satışı ise 2 bin 61 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA 2 BİN 61 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

RUSLARIN FAVORİSİ TÜRKİYE

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

Antalya'da 2 bin 887'si ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 250 konut, Isparta'da 276'sı ikinci el satış olmak üzere toplam 448 konut, Burdur'da 131'i ikinci el satış olmak üzere toplam 196 konut satıldı.