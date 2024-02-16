Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Yabancıların en çok ev aldığı il belli oldu!

    Yabancıların en çok ev aldığı il belli oldu!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yabancıların en çok ev aldığı il belli oldu!
    Konut Satışı, Yabancılar, TÜİK, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    TÜİK, Ocak ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Türkiye'de konut satışları yüzde 16,7 azalarak 80 bin 308 oldu. Ocak'ta yabancılar arasında Türkiye'de en çok konutu Ruslar aldı. Yabancılara satılan toplam konut satışı ise 2 bin 61 olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Konut Satış İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

    Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

    YABANCILARA 2 BİN 61 KONUT SATILDI

    Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

    RUSLARIN FAVORİSİ TÜRKİYE

    Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

    Antalya'da 2 bin 887'si ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 250 konut, Isparta'da 276'sı ikinci el satış olmak üzere toplam 448 konut, Burdur'da 131'i ikinci el satış olmak üzere toplam 196 konut satıldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yozgat’ta bağımsız belediye başkan adayı oldu! Kampanyası da vaatleri de oldukça dikkat çekici - EkonomiYozgat’ta bağımsız belediye başkan adayı oldu! Kampanyası da vaatleri de oldukça dikkat çekiciGain abonelik ücretlerine yüzde 50 zam - EkonomiGain abonelik ücretlerine yüzde 50 zamİBB'den evlenecek çiftlere hibe desteği! İşte başvuru şartları - EkonomiİBB evlenecek çiftlere hibe desteği verecek!Meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Günlük bin liraya çalışacak eleman yok - EkonomiGünlük bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlarPetrol fiyatları son 3 ayın zirvesinde! Akaryakıta yeni zamlar göründü - EkonomiAraç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zamlar göründüTÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutlu - EkonomiTürkiye artık daha mutluŞimşek'ten Suudi Arabistan'a 'turizm' teklifi: Türkiye yardımcı olabilir - EkonomiBakan Şimşek'ten Suudi Arabistan'a 'turizm' teklifi!Endeks kritik virajda! Zirvedeki borsada bu seviyelere dikkat - EkonomiZirvedeki borsada bu seviyelere dikkatMerkez Bankası, 2024 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı - Ekonomiİşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahminiKonut satışlarında sert düşüş! - EkonomiKonut satışlarında sert düşüş!
    Sonraki Haber Yükleniyor...