Yarım asırdır çile çekiyorlardı! Yüksekova'da 50 yıllık hasret sona erdi

Yüksekova ilçesinde 50 yıldır elle ve rulo ile yapılan plaka boyama işleminin yerini, yeni alınan plaka boyama makinesi aldı. Bu hizmet, özellikle galerici esnafı ve vatandaşların yoğun talebi üzerine hizmete sunuldu.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Özelçi ve İslam Onan ile birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Ziyarette, Yüksekova'daki taşımalı eğitim servisçileri, taksiciler, minibüsçüler, nakliyeciler, galericiler ve kamyoncular dahil olmak üzere tüm esnafın karşılaştığı sorunlar masaya yatırılarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

"VATANDAŞLARIMIZA EN İYİ HİZMETİ SUNACAĞIZ"

Başkan Durna, "Yeni plaka boyama makinemizle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Odamızdaki eksik hizmetleri gidermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz" dedi. Yeni makinenin, oda hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.