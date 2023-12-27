Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu! Yüzde 49'luk artış hesap defterlerini yeniden açtırdı

27 Aralık 2023 21:04 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 21:14

Ankara Beştepe'de toplanan kabine, Türk İş ve işveren sendikalarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 2024 yılı için yeni asgari ücreti belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından halka duyurulan yeni asgari ücret 17.002 TL olarak duyurdu.

İŞVERENE MALİYETİ 23 BİN LİRAYI GEÇTİ

Milyonlarca işçinin beklediği karar belli olurken işverenler ise yeni asgari ücretin detaylarını ve işverene maliyetini öğrenmeye çalışıyor. 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin işverenlere getireceği ek maliyetler ve detaylar merak konusu oldu.

Asgari ücret bir önceki artışa göre yüzde 49 artış gösterirken işverene maliyeti ise toplamda 23.501 TL oldu. Asgari ücrete 700 TL devlet desteği verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.