Zincir marketlerde yeni dönem! Artık o ürünleri satmak zorundalar

16 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:11

Çölyak Vakfı’nın Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiği temasların olumlu sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünlerinin satışı zorunlu hale getirildi. Buna göre zincir marketler, glutensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açacak.

Karar, Çölyak hastaları başta olmak üzere, glüten hassasiyetine sahip kişileri yakından ilgilendiriyor. Müşteriler, glutensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitlerini içeren özel reyonlar sayesinde, aradıkları ürünlere daha kolay ulaşabilecek.

GLUTENSİZ GIDALARA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, vakfın yürüttüğü görüşmeler neticesinde ortaya çıkan yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kararın çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli bir gelişme olduğunu belirten Demir, "Glutensiz ürünlerin daha erişilebilir olacağını öngörüyoruz" dedi.

Tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran insan odaklı bir adım attıklarını söyleyen Demir, "Vakıf ve dernekler ile iş birliği halinde ürün geliştirme sürecini yürüttüğümüz Sinangil Gluten Yok markamızı tüketiciyle buluşturduk. Markamız ile hiç vakit kaybetmeden daha fazla rafta yerimizi almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu değerli kararı alan Ticaret Bakanlığımıza ve yürüttüğü temaslarla sürece katkıda bulunan vakfa teşekkür ediyorum" dedi.

"GLÜTENSİZ ÜRÜNLERE ERİŞİM KISITLIYDI"

Karara ilişkin görüşlerini aktaran Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glutensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glutensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik.

Glütensiz ürüne erişimin önünü açan bu kıymetli yönetmeliğin resmi gazetede duyurulması hepimizi memnun etti. Zincir marketlere yönelik alınan aksiyon ile birlikte çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” şeklinde konuştu.