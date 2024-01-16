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    Zincir marketlerde yeni dönem! Artık o ürünleri satmak zorundalar

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Zincir marketlere yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünlerinin satışı zorunlu hale getirildi.

    Zincir marketlerde yeni dönem! Artık o ürünleri satmak zorundalar
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çölyak Vakfı’nın Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiği temasların olumlu sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünlerinin satışı zorunlu hale getirildi. Buna göre zincir marketler, glutensiz ürünler başta olmak üzere, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açacak.

    Karar, Çölyak hastaları başta olmak üzere, glüten hassasiyetine sahip kişileri yakından ilgilendiriyor. Müşteriler, glutensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitlerini içeren özel reyonlar sayesinde, aradıkları ürünlere daha kolay ulaşabilecek.

    Zincir marketlerde yeni dönem! Artık o ürünleri satmak zorundalar

    GLUTENSİZ GIDALARA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, vakfın yürüttüğü görüşmeler neticesinde ortaya çıkan yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kararın çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli bir gelişme olduğunu belirten Demir, "Glutensiz ürünlerin daha erişilebilir olacağını öngörüyoruz" dedi.

    Zincir marketlerde yeni dönem! Artık o ürünleri satmak zorundalar

    Tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran insan odaklı bir adım attıklarını söyleyen Demir, "Vakıf ve dernekler ile iş birliği halinde ürün geliştirme sürecini yürüttüğümüz Sinangil Gluten Yok markamızı tüketiciyle buluşturduk. Markamız ile hiç vakit kaybetmeden daha fazla rafta yerimizi almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu değerli kararı alan Ticaret Bakanlığımıza ve yürüttüğü temaslarla sürece katkıda bulunan vakfa teşekkür ediyorum" dedi.

    "GLÜTENSİZ ÜRÜNLERE ERİŞİM KISITLIYDI"

    Karara ilişkin görüşlerini aktaran Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, "Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glutensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glutensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik.

    Zincir marketlerde yeni dönem! Artık o ürünleri satmak zorundalar

    Glütensiz ürüne erişimin önünü açan bu kıymetli yönetmeliğin resmi gazetede duyurulması hepimizi memnun etti. Zincir marketlere yönelik alınan aksiyon ile birlikte çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Zincir MarketGlütensizGıda
    Haberler > Ekonomi > Zincir marketlerde yeni dönem! Artık o ürünleri satmak zorundalar
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