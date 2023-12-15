Marketlere glütensiz ürün satış zorunluluğu

15 Aralık 2023 03:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 03:18

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Konuya ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanırken, Ticaret Bakanlığına işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Glütensiz, laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ürünlerine ilişkin arzın artırılması ve talebin karşılanmasını desteklemek amaçlanmıştır” denildi. Öte yandan, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde karşı tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan faaliyetler, ‘haksız ticari uygulama’ olarak tanımlanarak yasaklandı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasında tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süreleri kısaltıldı. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde tarafların ölçeğine bakılmaksızın ödeme süresi ‘45 gün’ olarak belirlendi. Kampanya maliyetinin, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtılması ile ürün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet verilmediği hâlde, karşı taraftan prim ve bedel alınması yasaklanarak idari para cezasına bağlandı.

GİMAT BAŞKANI AYDOĞAN: DÜZENLEMELER DOĞRU

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan “Hastalar veya hasta yakınları, bu ürünleri bulmakta zaman zaman zorluk çekiyorlardı. Bu düzenleme, çok doğru bir düzenleme oldu. Zorunluluk getirilmesi, güzel bir karar. 200 şubesi bulunan marketlerin yanı sıra diğer birçok ulusal ve yerel market de bu işin içerisine dâhil olabilir” dedi. Haksız ticari uygulamalara yönelik düzenlemeyle ilgili de konuşan Aydoğan, ulusal zincir marketler ile yerel marketler arasında rekabet gücünün düştüğüne işaret etti. Rekabet gücünün korunması ve fiyat farklarının gözetilmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, haksız ticari uygulamaları tanımlayan düzenlemenin de doğru olduğunu söyledi.