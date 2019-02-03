Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İhlas Yapı’nın gözde projelerinden Bizim Evler 7, Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 Avrupa’da vitrine çıkıyor. 8-10 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan “Evim Türkiye” fuarında gurbetçi vatandaşlarımız İhlas Yapı’nın prestijli projelerinde geleceğe dönük yatırım yapma fırsatını yakalayacak.

BİZİM EVLER 7’DE HEMEN TESLİM DAİRELER

Gayrimenkul sektöründe kalite ve güven odaklı nitelikli projelere imza atan İhlas Yapı, Ispartakule’de aile konseptiyle hayata geçirdiği Bizim Evler 7’de avantaj sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin dev projelerinden, İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul’a komşu konumda yer alan Bizim Evler 7’de hayat başlarken teslime hazır daireler kalitesiyle de öne çıkıyor.

Kanal İstanbul projesinin hemen yanı başında yer alan Bizim Evler’de oturanlar Marmara Denizi ve Yeni İstanbul Boğazı’nı görme fırsatı yakalayacak. Aile öncelikli yaşam sunulan projede 2+1, 3+1, 4+1 ve teraslı dairelerden oluşan 532 konut yer alıyor.

BİZİM EVLER 8

Ispartakule’de daha önce Bizim Evler markalı teslim eden 7 sitesi bulunan İhlas Yapı, gelen talep üzerine yatırım değeri yüksek olan bu bölgede 8. Projesine başladı. Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıklar, İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor.

Kanal İstanbul’un yanı başında yer alan Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire, 29 dükkân yer alıyor.

Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Projede 2+1 daireler 615.000 TL’den yatırımcılara sunuluyor.

BİZİM EVLER GÜZELCE

Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanan Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler 656.000 TL’den başlıyor. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor.



Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan taşıyan Bizim Evler Güzelce eşsiz konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde geliştirilen projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

MARMARA EVLERİ 4

Beylikdüzü’nde daha önce hayata geçen Marmara Evleri markalı 3 sitenin referansı ile inşasına başlanan ve bölgenin merkezinde inşa edilen, Marmara Evleri serisinin en yenisinde, lüks ve konforlu daireler avantajlı fiyatlarla konut alıcılarına sunuluyor.

Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağı Marmara Evleri 4 projesi aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor. 2+1 dairelerin 476.000 TL’den başladığı projede 3+1 ve 4+1 daire tipleri de yer alıyor.

KURUM: 12 ÜLKEDE TEMSİLCİLİK AÇACAĞIZ

Ekonomimize katkı sağlayacak her organizasyonu desteklediklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “İnşaat ve gayrimenkul sektörünün yurt dışında ülkemizi tanıtan fuarlara katılması ve organizasyonlarda yer alması yatırımlar için önem teşkil ediyor. Bu organizasyonların ülkemize ve sektöre olumlu bir şekilde yansıdığını daha önce gördük. Hem müteahhitlik sektörümüz hem de Türkiye'deki inşaat malzeme sektörü çok ileri aşamada. Yabancı yatırımcılara sunulan 250 bin dolar yatırımla vatandaşlık hakkı verilmesi ve uygulanan diğer teşvik ve indirimlerle konut alımını daha da cazip hâle getirdik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.

'YÜZDE 18'E KADAR KDV İSTİSNASI MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ'

5 milyondan fazla gurbetçinin yaşadığı Avrupa’nın bu organizasyon için çok doğru bir adres olduğunu belirten İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, “İhlas Yapı olarak Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na 4 projemizle katılıyoruz. En iyi ve en güvenli yatırımın gayrimenkul olduğunu gurbetçilerimize bu fuarda anlatacağız. Gurbetçilerimiz birikimlerini yatırım değeri yüksek projelerimizden daire ya da dükkân alarak daha fazla kazanç elde edebilirler. İhlas Yapı olarak fuarda gurbetçilerimize; hayatın başladığı, taşınmaya hazır dairelerin yer aldığı Bizim Evler 7 ile inşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projelerinde uygun şartlarda konut almalarını sağlayacak cazip fırsatlar sunacağız. Hükûmetimiz de konut ve iş yeri alımını kolaylaştırmaya yönelik tapu harcı ve KDV indirimi başta olmak üzere birçok noktada teşvik sağladı. Gurbetçilerimizin Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarından bildiğiniz gibi KDV alınmıyor. KDV oranından muaf tutulan Avrupalı vatandaşlarımız bu avantajı mutlaka fırsata çevirmeli. Ortada bu kadar cazip fırsatlar varken gurbetçilerimizin doğdukları topraklara yatırım yapacağını ve bu avantajları iyi değerlendireceklerini düşünüyorum” dedi.

'TÜRKİYE BÜYÜK FIRSAT'

Gurbetçi vatandaşlar ile yabancı yatırımcının Türkiye’yi tercih etmesi için birçok sebep var. Bu tercihin öne çıkan etkenlerinden biri Türkiye gayrimenkullerinin yüksek yatırım potansiyeli taşıyor olması ve yabancı yatırımcı için uygun seviyelerde bulunması. Yabancı yatırımcılara sunulan 250 bin dolar yatırımla vatandaşlık hakkı verilmesi ve uygulanan diğer teşvik ve indirimlerle konut alımı daha da cazip hâle getiriliyor. Yabancı yatırımcı; emlak vergilerinin düşük, yaşam standartlarının yüksek olduğu Türkiye’de satın aldığı gayrimenkulleri, oturum, yatırım ve gelir elde etmek amacıyla tercih ederken, gurbetçi vatandaşlar da ülkesine bağlılığından dolayı yaşadıkları ülkelerde yatırım yapmak yerine doğdukları topraklara yatırım yapmayı tercih ediyor. Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı fırsata dönüştürmek için yatırımlarını İstanbul gibi büyükşehirlerde ve tatil bölgelerinde mülk alarak değerlendiriyor. Çok doğru yapıyorlar. Son dönemde yabancıya konut satışında gözle görülür büyük bir artış var. Gurbetçi vatandaşlar ile yabancı yatırımcının güvenli liman olarak nitelendirdiği Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarına olumlu bakışı, Türk müteahhitlerinde dünya ile yarışacak dev konut projeleri geliştirmesine imkân sağlıyor.