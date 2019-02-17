Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2019 yılı Ocak ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Ocak ayında gerçekleştirilen yeni konut satışlarında peşinat ve banka kredisi kullanım oranı artarken, senet kullanım oranının azaldığını görüyoruz. Banka kredisi kullanım oranı Aralık ayında yüzde 4 gibi son derece düşük bir seviyeye gerilemişti. Ancak Ocak ayında bu oranın 6 puanlık bir artışla yüzde 10’a yükselmesi, faiz oranlarının yüzde 2’nin altına inmesiyle birlikte banka kredisi kullanımında tekrar hareketlilik başladığına işaret ediyor. Ayrıca yeni konut satışlarına yansıyan fiyat artışının yüzde 0.05 gibi düşük bir seviyede gerçekleşmesi, markalı konut üreticilerinin fiyat artışına gitmediğini gösteriyor” dedi.

SATILAN KONUTLARIN YÜZDE 46’SI 1+1

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Ocak ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.49 oranında azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.11 oranında artış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.48 oranında artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.31 oranında azalış yaşandı. Ocak ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 46 oranında 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.