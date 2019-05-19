Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Rapora göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüş gösterdi. Buna rağmen 256 bin 433 adetlik satışa ulaşıldı. Talepte yaşanan daralmanın temelinde ise, yüksek faiz yatıyor. İpotekli satışlarda, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 57,3’lük düşüş gerçekleşti. İpotekli satışların dışında diğer satışlarda ise, ilk çeyrekte herhangi aşağı yönlü hareket izlenmedi. Bu arada Merkez Bankası tarafından mart dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı. Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, martta, bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 oldu.