Hem kârlı hem güvenli... Devre mülklere rağbet artıyor

Tatil yapmak her yıl giderek daha da pahalı hale geliyor. Yüzde 100 artan fiyatlar, ailelerin sadece 1 hafta tatil yapmasına bile engel oluyor. Artan maliyetlere karşı devre mülkler hem kârlı hem de güvenli olmasıyla ön plana çıkıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Otel fiyatlarına her yıl yüzde 100’e yakın zam geliyor. Bugün 4 kişilik bir ailenin bir hafta tatil yapması 100 bin lirayı geçiyor. Hâl böyle olunca devre mülkler çok daha iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Peki devre mülk sistemi nedir? Nasıl işler ve avantajları nelerdir?

PAYLAŞIMLI MODEL

Devre mülk, genellikle tatil bölgelerinde bulunan gayrimenkullerin belirli dönemlerde kullanılması ve mülkiyet haklarının bu dönemlerde paylaşılması esasına dayanan bir mülkiyet türüdür. Bu sistem, bir gayrimenkulün yılın belirli haftalarında birden fazla kişi tarafından kullanılması ve mülkiyetin bu kişilere paylaştırılması şeklinde işler. Devre mülk sahipleri, mülkün belirlenen dönemlerde kullanım hakkına sahip olur ve bu süre zarfında mülkü kullanabilirler.

AVANTAJLARI NELER?

Maliyet tasarrufu: Tatil yapmayı seven ancak her yıl farklı bir yer kiralamak istemeyenler için devre mülk, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. Bir gayrimenkulün tamamını satın almak yerine sadece belirli bir dönem için sahip olmak, satın alma ve bakım maliyetlerini düşürür.

Konfor ve güvenlik: Devre mülkler genellikle tatil köylerinde, lüks apartmanlarda veya otel benzeri tesislerde yer alır. Bu tür mülklerde konforlu bir yaşam alanı ve güvenlik hizmetleri bulunur.

Sabit tatil yeri: Her yıl aynı yerde tatil yapmak isteyenler için devre mülk ideal bir çözümdür. Devre mülk sahipleri, belirlenen dönemlerde aynı mülkü kullanarak konforlu ve sabit bir tatil tecrübesi yaşayabilirler.

Mülkiyet hakkı: Devre mülk sahipleri, mülk üzerinde kanuni haklara sahip olurlar. Bu haklar, belirli dönemlerde kullanım hakkını ve mülkün değer artışından faydalanma imkânını içerir.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Lokasyon: Devre mülkün bulunduğu yer, tatil yapmak için tercih edilen bir bölge olmalıdır. Ulaşım imkânları, çevredeki aktiviteler ve tabii güzellikler, mülkün değerini ve kullanım keyfini artırır.

Sözleşme şartları: Devre mülk sözleşmesi detaylı bir şekilde incelenmeli ve bütün şartlar anlaşılır olmalıdır. Kullanım süreleri, bakım ücretleri ve diğer mali yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Yönetim şirketi: Mülkü yöneten şirketin güvenilir ve profesyonel olması önemlidir. Bakım hizmetleri, güvenlik ve diğer yönetim faaliyetleri, tatil tecrübesinin kalitesini etkiler.