Sermaye sahipleri ucuz konut topluyor

Sermaye sahipleri ucuz konut topluyor

Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sermaye sahipleri ucuz konut topluyor
Konut, Emlak, Faiz, Yatırım, Haber
Emlak Haberleri / Türkiye Gazetesi

Piyasada hâlâ çok uygun fiyata konut satışı yapılıyor. Sermaye sahipleri ucuz konut topluyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Merkez Bankasının politika faizini düşürmesi reel piyasada henüz hissedilmedi. Bankaların sunduğu konut kredisi faizleri hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği için beklenen satış patlaması yaşanmadı. Bu sebeple piyasada hâlâ çok uygun fiyata konut satışı yapılıyor.

İstanbul’un belli bölgelerinde 3 ila 4 milyon lira olan ve kira getirisi aylık 20 bin liraya varan konutlar bulunuyor. Faizlerin düşüşü, yeni kredi kampanyalarının açıklanması ile bu dairelerin fiyatlarında ciddi yükselişler görülecek. Bu durumu fırsat olarak gören sermaye sahipleri uygun fiyatlı konut topluyor.

Emlak sektörü temsilcileri yaptıkları açıklamalarda “Faiz oranlarının yüksekliği ihtiyaç alıcılarını frenlerken, nakit gücü yüksek yatırımcılar için bu dönem bir fırsata dönüşüyor. Özellikle yüksek kira getirisi ve kısa vadede değer artışı potansiyeli olan bölgelerde satışlar hızlı” diyor.

