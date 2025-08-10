Sermaye sahipleri ucuz konut topluyor

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Merkez Bankasının politika faizini düşürmesi reel piyasada henüz hissedilmedi. Bankaların sunduğu konut kredisi faizleri hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği için beklenen satış patlaması yaşanmadı. Bu sebeple piyasada hâlâ çok uygun fiyata konut satışı yapılıyor.

İlgili Haber Konut sektöründe rayiç bedel ayarı! Düzenleme 2026 yılında devreye giriyor

İstanbul’un belli bölgelerinde 3 ila 4 milyon lira olan ve kira getirisi aylık 20 bin liraya varan konutlar bulunuyor. Faizlerin düşüşü, yeni kredi kampanyalarının açıklanması ile bu dairelerin fiyatlarında ciddi yükselişler görülecek. Bu durumu fırsat olarak gören sermaye sahipleri uygun fiyatlı konut topluyor.

İlgili Haber Kiralık dairelerde öğrenci hareketliliği

Emlak sektörü temsilcileri yaptıkları açıklamalarda “Faiz oranlarının yüksekliği ihtiyaç alıcılarını frenlerken, nakit gücü yüksek yatırımcılar için bu dönem bir fırsata dönüşüyor. Özellikle yüksek kira getirisi ve kısa vadede değer artışı potansiyeli olan bölgelerde satışlar hızlı” diyor.