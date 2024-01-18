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    2 kişi dehşetten saklanarak kurtulmuş: İftarda ailesini katleden sanığa iki kez müebbet istemi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Sakarya'da tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık hakkında ‘kardeşi kasten öldürmeden’ ağırlaştırılmış, ‘kasten öldürme’ suçundan ise iki kez müebbet istendi. evdeki 2 kişinin dehşetten saklanarak kurtulduğu öğrenildi.

    2 kişi dehşetten saklanarak kurtulmuş: İftarda ailesini katleden sanığa iki kez müebbet istemi
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022 tarihinde tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G., kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e tüfekle kurşun yağdırdı.

    KATLİAMDAN SAKLANARAK KURTULMUŞLAR

    Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğeninin saklandığı ve polislerin gelmesi ile kurtuldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T., Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.'ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    2 kişi dehşetten saklanarak kurtulmuş: İftarda ailesini katleden sanığa iki kez müebbet istemi

    KARAR ÖNCESİ MÜTALAA

    Tutuklu sanık Ç.G.'nin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda sanık, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Ç.G.'nin ağabeyi Bedri Güler’e karşı ‘kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Duriye Güler ve yeğeni Tuncay Güler'e karşı ‘kasten öldürme’ suçundan iki kez müebbet ile ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Söz hakkı verilen sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 9 Şubat tarihine erteledi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SakaryaCinayet
    Haberler > Güncel > 2 kişi dehşetten saklanarak kurtulmuş: İftarda ailesini katleden sanığa iki kez müebbet istemi
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