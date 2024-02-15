Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya&#039;daki felakette korkunç bilanço
    Antalya, Sel, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Antalya, 13 Şubat'ta 3 ayda yağacak yağmuru 24 saatte aldı. Kent sular altında kaldı, selde bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki hasarın 300 milyon lirayı bulduğunu ve bu rakamın artacağını kaydetti. 

    Antalya son yıllarının en büyük facialarından birine geçtiğimiz 13 Şubat'ta tanıklık etti. 13 Şubat'ın ilk saatlerinde yoğun yağış ve doluyla karşılaşan kente üç ayda yağacak yağmur 24 saatte düştü.

    Kentte araçlar suya boğuldu, evler ve yollar sular altında kaldı. 

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    Antalya Valisi Hulusi Şahin düzenlediği basın toplantısında, kentteki zarara ilişkin bilgi verdi.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bazı mahallelerde taşkınların ve su baskınlarının yaşadığını belirten Şahin, "Bu su baskınında maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 3 yaralı vatandaşımız da şu anda taburcu oldu, durumları iyi." dedi.

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    Şahin, yağışın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakın takibiyle devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini anlattı.

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    3 BİNE YAKIN KONUTTA TAHLİYE ÇALIŞMASI 

    Kentteki çalışmalarda 2 bin 783 personel, 442 araç, 442 motopomp, 7 bot, 20 vidanjör ve 60 arazözün görev yaptığını kaydeden Şahin, mükerrer olanlar düşüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezine 3 bin 300'ün üzerinde ihbar olduğunu söyledi.

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    Şahin, 2 bin 687 konumda su tahliyesi yapıldığını ve bu işlemlerin dün akşam saatlerinde tamamlandığını belirterek, konut ve iş yerlerindeki çamur birikmeleri için de ekipler oluşturduklarını ifade etti.

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Sema Yazar Semt Polikliniği ve Muratpaşa Nüfus Müdürlüğünde oluşan hasarların giderilerek, hizmet vermeye devam edildiğini kaydeden Şahin, 120 okuldan ise sadece 3 okulda trafoya bağlı problemin devam ettiğini ve onun da pazartesi günü çözüleceğini söyledi.

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    HASARLI BİNALAR BOŞALTILIYOR

    Şahin, yağış esnasında alt geçitlerin biriken suların tahliye edilmesiyle trafiğe açıldığını, tramvay hatlarının da hizmet vermeye başladığını aktardı.

    Zarar tespiti için 360 kişiden oluşan bir ekibinde sahada faaliyet gösterdiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    Şu an itibarıyla tespitleri hemen hemen bitirmiş durumdayız. Yeni taleplerin değerlendirilmesi sürecini zannediyorum yarın öğlene kadar tamamlayacağız. Hasar tespit faaliyetleri de yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespitlerinde 78 binada çalışma yaptı. 54 binamız hasarsız, 15'i az, 7'si orta ve 2'si ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orta ve ağır hasarlı binalarda ikamet mümkün değil. Bu binalarımızda 66 aile mevcut. Bunların tahliyelerini yapıyoruz.

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    Tahliye edilecek binalardaki vatandaşlar için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Karpuzkaldıran tesislerinin tahsis edildiğini dile getiren Şahin, diğer bölgelerde su baskını nedeniyle talepte bulunan 16 ailenin de misafirhanelere yerleştirildiğini belirtti.

    ZARARLAR TAZMİN EDİLECEK

    Yağışlar sonrası tarım alanlarında da zararlar oluştuğuna dikkati çeken Vali Şahin, "Tespitlerimize göre 299 üreticimizin bin 343 dekar örtülü ve 605 dekar açık olmak üzere bin 948 dekar alanda su baskını olmuştur. Aksu ve Kepez ilçelerimizde 10 çiftçimizin 7 büyükbaş, 70 küçükbaş hayvanı, 70 tavuk, 210 arı kovanı telef olmuştur. Tespitlerimizin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne zararların tazmini için başvuruda bulunacağız." diye konuştu.

    İçişleri Bakanlığınca 20 milyon lira acil AFAD ödeneği gönderildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

    3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço

    VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIM

    Vefat eden vatandaşımızın yakınına 100 bin lira nakdi yardım yaptık. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız ilk etapta 273 aileye 1 milyon 70 bin lira nakdi, 86 kişiye de giyim yardımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi bin 600, Kepez Belediyesi 349, Muratpaşa Belediyesi de 1000'e yakın aileye nakdi ve ayni yardımda bulundu.

    Tespitlerden sonra eşya yardımlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız üzerinden destekleyeceğiz. Ayrıca KOSGEB destek paketleri hazırlıyor, onları da iş yerlerimizin hizmetine sunacağız. Antalya 13 Şubat'ta çok zor bir gece yaşadı. Fakat 2 gün içinde devletimizin tüm imkanları seferber edilerek çok hızlı bir iyileşmeyi de sağladık. Vatandaşlarımızın maddi zararlarını da kısa sürede inşallah gidereceğiz ve Antalya tekrar hayatın normal döngüsüne dönecektir.

    Vali Şahin ayrıca, şu ana kadarki hesaplamalara göre sel sebebiyle oluşan hasarın 300 milyon TL olduğunu, çalışmalar devam ettiği için bu rakamın artacağını da belirtti.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Güncel > 3 aylık yağmur bir günde vurdu! Antalya'daki felakette korkunç bilanço
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye, Avrupa'ya halterde de adını yazdırdı - GüncelTürkiye, Avrupa'ya halterde de adını yazdırdıErdal Sakız cinayetinde çifte müebbet: Öldürüp 'sahip çıktık' dediler - GüncelÖldürüp 'sahip çıktık' dedilerMangal ateşinden patlama! İşçiler ölümden döndü - GüncelMangal ateşinden patlama! İşçiler ölümden döndüİstanbul Adalet Sarayı'nda firar girişimi: Şüphelinin kaçış anı kamerada - Güncelİstanbul Adalet Sarayı'nda firar girişimiToprak sahiplerine ek gelir fırsatı geliyor! Bu şartları sağlayanlar maaşa bağlanacak iddiası - GüncelToprak sahiplerine ek gelir fırsatı geliyor! Bu şartları sağlayanlar maaşa bağlanacak iddiasıKürek vurulan yerden hazine fışkırdı! Değeri milyar dolarlık, dünya o ilimizi konuşuyor - GüncelKürek vurulan yerden hazine fışkırdı! Değeri milyar dolarlık, dünya o ilimizi konuşuyorBu habere veliler sevinecek öğrenciler üzülecek! MEB'in yeni kararı tüm ilkokul ve ortaokulları ilgilendiriyor - GüncelBu habere veliler sevinecek öğrenciler üzülecek! MEB'in yeni kararı tüm ilkokul ve ortaokulları ilgilendiriyorTurizmle ilgili yasa Meclis'ten geçti: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları da rehber olabilecek - GüncelSanat tarihi ve arkeoloji mezunları da rehber olabilecekŞanlıurfa'da eğitime 'sağanak' engeli: Okullar bir gün daha tatil edildi - GüncelŞanlıurfa'da eğitime 'sağanak' engeliGüreşçilerimizden Avrupa Şampiyonası'nda peş peşe altın madalya! - GüncelMillli güreşçilerimizden çifte altın madalya
    Sonraki Haber Yükleniyor...