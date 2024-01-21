Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Antalya sahillerinde bir haftada 6 cansız beden bulundu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Antalya'da bir hafta içerisinde sahillerde bulunan cansız bedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. Göçmen teknesinin battığı ihtimali üzerinde durulurken bir kadına ait cansız bedenin ise 17 gün önce kaybolan Merve Şevval'a ait olma ihtimali var.

    Antalya sahillerinde bir haftada 6 cansız beden bulundu
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız beden, kimliğin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Sorgu'na kaldırıldı.

    Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkine ait cansız bedenin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadına ait cansız beden bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan cansız beden sayısı bugünle birlikte 6'ya ulaştı.

    BATAN GÖÇMEN TEKNESİ İHTİMALİ

    Cansız bedenlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadına ait cansız bedenin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve'ye ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Antalya
    Haberler > Güncel > Antalya sahillerinde bir haftada 6 cansız beden bulundu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Büyük vurgun! 100 kilogram insan saçı ele geçirildi, değeri tam 5 milyon TL - GüncelBüyük vurgun! 100 kilogram insan saçı ele geçirildi, değeri tam 5 milyon TLMilyonlarca öğrenci bu haberle bayram edecek! Takdir ve teşekkür alana 10 bin TL verilecek - GüncelMilyonlarca öğrenci bu haberle bayram edecek! Takdir ve teşekkür alana 10 bin TL verilecekİSKİ paylaştı: Sağanak etkisini gösteriyor, İstanbul barajları umut veriyor - GüncelSağanak etkisini gösteriyor, İstanbul barajları umut veriyorİstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı - Güncelİstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldıParfüm sektöründe bile kullanılıyor: Balina kusmuğundan tespihin fiyatı dudak uçuklattı - GüncelBalina kusmuğundan tespihin fiyatı dudak uçuklattı1. sınıf öğrencisi karne hediyesini beğenmedi: Valiye verdiği tepki gülümsetti - Güncel1. sınıf öğrencisi karne hediyesini beğenmediŞOK marketlere giren kışlıklarıyla çıkacak! Atkı, bere, çorap, pijama… Fiyatlar yüzde 30 düştü, işte indirimli fiyat listesi - GüncelŞOK marketlere giren kışlıklarıyla çıkacak! Atkı, bere, çorap, pijama… Fiyatlar yüzde 30 düştü, işte indirimli fiyat listesiAlman Matthias ilk görüşte vuruldu: Görülmeye değer 'Şahin' aşkı - GüncelGörülmeye değer 'Şahin' aşkıPlakası böyle olanlar dikkat! Polis yurt genelinde sıkı denetime başladı, 32 bin 170 TL para cezası kesilecek - GüncelPlakası böyle olanlar dikkat! Polis yurt genelinde sıkı denetime başladı, 32 bin 170 TL para cezası kesilecekİstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı: Yeni görüntüler ve ön otopsi raporu ortaya çıktı - Güncelİstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...