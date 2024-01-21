Antalya sahillerinde bir haftada 6 cansız beden bulundu
Antalya'da bir hafta içerisinde sahillerde bulunan cansız bedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. Göçmen teknesinin battığı ihtimali üzerinde durulurken bir kadına ait cansız bedenin ise 17 gün önce kaybolan Merve Şevval'a ait olma ihtimali var.
Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız beden, kimliğin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Sorgu'na kaldırıldı.
Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkine ait cansız bedenin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadına ait cansız beden bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan cansız beden sayısı bugünle birlikte 6'ya ulaştı.
BATAN GÖÇMEN TEKNESİ İHTİMALİ
Cansız bedenlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadına ait cansız bedenin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve'ye ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.