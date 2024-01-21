Antalya sahillerinde bir haftada 6 cansız beden bulundu

21 Ocak 2024 13:20 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 13:21

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız beden, kimliğin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Sorgu'na kaldırıldı.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkine ait cansız bedenin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadına ait cansız beden bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan cansız beden sayısı bugünle birlikte 6'ya ulaştı.

BATAN GÖÇMEN TEKNESİ İHTİMALİ

Cansız bedenlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadına ait cansız bedenin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve'ye ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.