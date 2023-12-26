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Bu kez Karadeniz sallandı! Samsun açıklarında deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Karadeniz'de deprem meydana geldi. Saat 09.02'de Samsun açıklarında kaydedilen depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
Korkutan depremlerin adresi bu sefer Karadeniz oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bu sabah saat 09.02'de, Samsun açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi