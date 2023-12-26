Bu kez Karadeniz sallandı! Samsun açıklarında deprem

26 Aralık 2023 09:17 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:04

Korkutan depremlerin adresi bu sefer Karadeniz oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bu sabah saat 09.02'de, Samsun açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmedi.