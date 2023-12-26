Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bu kez Karadeniz sallandı! Samsun açıklarında deprem

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Karadeniz'de deprem meydana geldi. Saat 09.02'de Samsun açıklarında kaydedilen depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

    Bu kez Karadeniz sallandı! Samsun açıklarında deprem
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Korkutan depremlerin adresi bu sefer Karadeniz oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bu sabah saat 09.02'de, Samsun açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'dan henüz bir açıklama gelmedi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SamsunDepremKaradeniz
    Haberler > Güncel > Bu kez Karadeniz sallandı! Samsun açıklarında deprem
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle bir - GüncelMİT'ten tam isabet! PKK'nın Suriye'deki tesisleri yerle birUtandıran yumruk! Yine hasta yakını, yine sağlıkta şiddet - GüncelUtandıran yumruk! Yine hasta yakını, yine sağlıkta şiddet7 yaşındaki çocuk milyoner oldu! - Güncel7 yaşındaki çocuk milyoner oldu!Kar 1 metreyi aştı! - GüncelKar 1 metreyi aştı!Lüks çete araçları artık devriye atacak - GüncelLüks çete araçları artık devriye atacakBolu Belediyesi, 7 günlük yas ilan etti! Uymayana ceza kesilecek - GüncelBolu Belediyesi, 7 günlük yas ilan etti! Uymayana ceza kesilecekBir günde iki kadın cinayeti! - GüncelBir günde iki kadın cinayeti!
    Sonraki Haber Yükleniyor...