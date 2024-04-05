Facia adeta geliyorum demiş! 20 bin işyerinden 17 bini ruhsatsız

İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. 29 kişinin can verdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmaya, Sayıştay 2022 raporu damga vurdu. Raporda, ilçedeki 20 bin 135 işletmeden 17 bin 228'inin ruhsatsız olması dikkat çekti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 29 kişinin hayatını kaybettiği 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor.

İTFAİYE RAPORU YOK

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." açıklamasına yer vermişti.

Fakat gece kulübünden ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı belirlendi.

SAYIŞTAY RAPORU DENETİMSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Beşiktaş Belediyesi'ne ait Sayıştay 2022 raporunda, ilçedeki iş yerlerinin çoğunun ruhsatsız olarak çalıştığına yer verildi.

Raporda, Beşiktaş Belediyesi'nin mesuliyetindeki işletmelerden yüzde 85'inin kaçak olduğu belirtiliyor.

20 BİN İŞLETMEDEN 17 BİNİ RUHSATSIZ

Facianın adeta geliyorum dediği raporda, şu ifadeler dikkat çekiyor:

Yapılan incelemede; Beşiktaş Vergi Dairesi kayıtlarına göre Belediye sınırları içerisindeki ruhsata tabi aktif iş yeri sayısının 20.135 adet olduğu ve bu iş yerlerinin 17.228 adetinin ise ruhsatsız şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir.

GAYRETTEPE'DE GECE KULÜBÜ FACİASI

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün yürekleri yakan faciada 29 kişi hayatını kaybetti. 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katlarında bulunan bir eğlence merkezinin tadilatında yangın çıktı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.