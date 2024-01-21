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    Göğsünden bıçaklanmıştı: İzmir'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir Karabağlar'da 'laf atma' nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavga kanlı bitti. Medet Ferhan Şengün adlı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde iddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında ‘laf atma’ yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün’ü göğsünden bıçakladı.

    Şengün, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şengün’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında arbede yaşandığı, o sırada cinayet zanlısının yere düştüğü ve kendisine vuran Şengün’ün uzaklaştığı, elinde bıçak bulunan A.B.Y.’nin ise eğilerek yerden bir şey alıp arkasından gittiği görülüyor.

    GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Öte yandan, şüpheli A.B.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirCinayet
    Haberler > Güncel > Göğsünden bıçaklanmıştı: İzmir'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
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