Göğsünden bıçaklanmıştı: İzmir'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

21 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 15:09

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde iddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında ‘laf atma’ yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün’ü göğsünden bıçakladı.

Şengün, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şengün’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında arbede yaşandığı, o sırada cinayet zanlısının yere düştüğü ve kendisine vuran Şengün’ün uzaklaştığı, elinde bıçak bulunan A.B.Y.’nin ise eğilerek yerden bir şey alıp arkasından gittiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, şüpheli A.B.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.