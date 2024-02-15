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    • İstanbul Adalet Sarayı'nda firar girişimi: Şüphelinin kaçış anı kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul Adliye, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hakimliğe sevk edilen şüpheli bir şahıs kaçma girişiminde bulundu. Şahıs ekipler tarafından yakalanırken panik anları vatandaş kamerasıyla kaydedildi. 

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, geçtiğimiz haftalarda terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından silahlı saldırı haberleriyle gündeme gelmişti. İki teröristin polis kontrol noktasına ateş etmesi ve bir vatandaşı şehit etmesinin üzerinden çok zaman geçmeden Adliye yine hareketli dakikalara şahitlik etti. 

    Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde ‘hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLAMA TALEBİNİ DUYUNCA KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Adliye’de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı.

    Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Güncel > İstanbul Adalet Sarayı'nda firar girişimi: Şüphelinin kaçış anı kamerada
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