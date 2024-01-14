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    İstanbul'da feci kaza! Savrularak ters döndü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil kendisine arkadan çarpan araç nedeniyle savrularak ters döndü. Aracın ağır hasar aldığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'da, E-5 Yanyol Cevizlibağ mevkisi Merter yönünde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters döndü. Her iki otomobilde bulunan 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

    İstanbul'da feci kaza! Savrularak ters döndü

    YARALILAR HASTANE KALDIRILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazanın yaşandığı yan yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulTrafik Kazası
    Haberler > Güncel > İstanbul'da feci kaza! Savrularak ters döndü
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