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İstanbul'da feci kaza! Savrularak ters döndü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil kendisine arkadan çarpan araç nedeniyle savrularak ters döndü. Aracın ağır hasar aldığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İstanbul'da, E-5 Yanyol Cevizlibağ mevkisi Merter yönünde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters döndü. Her iki otomobilde bulunan 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı yan yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı