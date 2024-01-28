İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Motokurye gibi gelip ateş açtı

Kağıthane'de bir kişi kafeteryaya motorkuye gibi gelip husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye ateş açtı. Saldırgan ise kaçmaya çalışırken bıçakla yaralandı. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de bir kafeteryada silahlı saldırı yaşandı. Kafeteryaya gelen Olcay Ç. arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada kafeteryaya, motokurye kıyafetiyle gelen ve kask takan Rasim O.S., husumetlisi olduğu iddia edilen Olcay Ç.’ye silahla ateş açtı.

Saldırı sonucu Olcay Ç. bacaklarından vurularak yaralanırken, kaçmaya çalışan Rasim O.S. ise kalabalık tarafından önce darbedildi sonra da 17 yaşındaki S.T. tarafından baldırından bıçaklandı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polisten ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan Olcay Ç., ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Rasim O.S. ise yine ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Rasim O.S.’nin üstünde ele geçirdiği ruhsatsız tabancaya el koydu. Rasim O.S.’yi kaçarken bıçaklayan S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilen S.T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Rasim O.S. ise “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Rasim Orkun S.’nin emniyette çeşitli suçlardan 9 adet, Olcay Ç.’nin ise 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.