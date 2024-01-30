Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

Kütahya'da linyit çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkiinde faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçi ile iletişim kurulduğu ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.