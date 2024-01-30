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    • Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

    Kütahya'da linyit çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kütahya&#039;da maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkiinde faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Mahsur kalan işçi ile iletişim kurulduğu ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Güncel > Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında
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