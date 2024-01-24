Altın madeninde göçük faciası! 73 kişi hayatını kaybetti

24 Ocak 2024 18:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 18:24

Afrika'nın önde gelen altın üreticileri arasında yer alan ve aynı zamanda dünyanın en yoksul ülkeleri arasında bulunan Mali'de geçtiğimiz hafta cuma günü maden kazası meydana geldi.

"HER ŞEY GÜRÜLTÜYLE BAŞLADI"

Altın madeninde meydana gelen çökmede 73 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kangaba kasabasındaki altın madencilerinin yetkilisi Oumar Sidibe, "Her şey bir gürültüyle başladı. Yer sarsılmaya başladı. Sahada 200'den fazla altın madencisi vardı. Arama çalışmaları artık sona erdi. Şu ana kadar 73 ceset bulduk" dedi.

HÜKÜMETTEN 'KAÇAK MADEN' UYARISI

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, maden sahalarının yakınında yaşayan toplulukları ve altın madencilerini güvenlik gerekliliklerine titizlikle uymaları ve yalnızca altın aramaya ayrılmış alanlar içinde çalışmaları çağrısında bulunuldu.

Mali Maden Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada çok sayıda madencinin öldüğünü duyurmuş ancak kesin rakam vermemişti.