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Meriç Nehri'nde tutulan dev yayın balığı: Tam 2 metre 30 santimetre
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Eda Narin
Edirne Meriç Nehri'nde 2 metre 30 santimetre uzunluğunda bir yayın balığı yakaladı. Öte yandan devasa büyüklükteki balık 71 kilogram ağırlığında.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ali Ergi, nehirde tekneyle balık avına çıktığında kendisini ve beldedekileri şaşırtacak bir balık yakaladı.
Attığı ağa kısa süre sonra büyük bir balık takıldığını fark eden Ergi, uzun uğraş sonucunda balığı tekneye çıkardı. Ergi, nehirde zaman zaman büyük balıklar yakaladığını söyledi.
Şanslı gününde olduğunu belirten Ergin, "Böyle büyük bir balık yakalamak beni çok mutlu etti. Balığı görenler de şaşırıyor. 2 metre 30 santimetre boyunda ve 71 kilogram ağırlığında bir balık. Uzun zamandır böylesi ağlarımıza düşmemişti" dedi.