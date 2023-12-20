Meteorolojiden 'perşembe' alarmı! Yarın başlıyor, tam 4 gün sürecek

20 Aralık 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden perşembe alarmı geldi. Son tahminlere göre sağanak yurt genelinde etkilli olacak. Yarın (perşembe) saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Yağışlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak. Sağanağın yarın saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise Ankara'da 9, İstanbul'da 12 ve İzmir'de 16 derece olması tahmin ediliyor. Yağışlar yurt genelinde ise dört gün boyunca devam edecek.

7 KENT İÇİN 'TURUNCU' VE 'SARI' ALARM

Meteoroloji Uyarı Haritasına göre yarın Antalya ve Muğla'da gök gürültülü sağanak beklenirken 'turuncu' alarm verildi. İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Aydın içinse 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

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