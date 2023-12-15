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    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Su faturasında o ücret artık ödenmeyecek, hemen faturalarınızı kontrol edin

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Su faturasında o ücret artık ödenmeyecek, hemen faturalarınızı kontrol edin
    Su Faturası, Su Faturası Obenelik, Yargıtay, Güncel Haber

    2024 yılına sayılı günler kala milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı. Yargıtay’dan emsal karar. Su faturasında o ücret artık ödenmeyecek. Hemen son faturanızı kontrol edin.

    Milyonlarca su abonesini yakından ilgilendiren emsal bir karara imza atıldı. Yargıtay, tüm aboneleri yakından ilgilendiren yeni bir karar verildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin kararına göre, Muğla’daki bir otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı ve çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine bıraktı.

    CEZAYI ÖDEMEMEK İÇİN YARGITAY’A BAŞVURDU 

    Yapılan incelemeler sonucunda otel işletmesi, Mart 2018’de başka bir kişi tarafından devir alınmış. Belediye ekipleri ise işletmeye 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesmek zorunda kaldı. 

    İşletme sahibi ise daha önceki işletmeden kaynaklı yaşanan cezayı ödememek için Yargıtay’a başvurdu. İşletme sahibi ödemelerin tekrardan hesaplanmasını istedi.

    ARTIK O ÜCRET ALINMAYACAK 

    Mahkeme ise davanın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi ise otel işletmesinin devralınmasından sonraki tarihlere ilişkin 94 bin liralık atık su bedelinin ödenmesine karar vermiş oldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yapılan temyiz başvurusu üzerine istinaf kararını onayladı.

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Su faturasında o ücret artık ödenmeyecek, hemen faturalarınızı kontrol edin

    Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin mahkeme kararında şu ifadeler  kullanıldı:

    “Kendi taşınmazındaki kuyudan su çeken kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon sistemine verilmesi durumunda atık su bedelinin alınabileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davalının temyiz itirazlarının reddedilmesine ve kararın onanmasına karar verilmiştir.”

     

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