Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Su faturasında o ücret artık ödenmeyecek, hemen faturalarınızı kontrol edin

15 Aralık 2023 16:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:28

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca su abonesini yakından ilgilendiren emsal bir karara imza atıldı. Yargıtay, tüm aboneleri yakından ilgilendiren yeni bir karar verildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin kararına göre, Muğla’daki bir otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı ve çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine bıraktı.

CEZAYI ÖDEMEMEK İÇİN YARGITAY’A BAŞVURDU

Yapılan incelemeler sonucunda otel işletmesi, Mart 2018’de başka bir kişi tarafından devir alınmış. Belediye ekipleri ise işletmeye 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesmek zorunda kaldı.

İşletme sahibi ise daha önceki işletmeden kaynaklı yaşanan cezayı ödememek için Yargıtay’a başvurdu. İşletme sahibi ödemelerin tekrardan hesaplanmasını istedi.

ARTIK O ÜCRET ALINMAYACAK

Mahkeme ise davanın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi ise otel işletmesinin devralınmasından sonraki tarihlere ilişkin 94 bin liralık atık su bedelinin ödenmesine karar vermiş oldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yapılan temyiz başvurusu üzerine istinaf kararını onayladı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

“Kendi taşınmazındaki kuyudan su çeken kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon sistemine verilmesi durumunda atık su bedelinin alınabileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davalının temyiz itirazlarının reddedilmesine ve kararın onanmasına karar verilmiştir.”