Muş'ta korkutan yangın: Dumanlar arasında kaldılar, can havliyle camlardan saktılar

30 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 17:41

Muş'ta meydana gelen korkutan yangın İstasyon Caddesi Atatürk Parkı karşısında bulunan 6 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan tamirat sırasında çıkan yangında, binada duman sebebiyle mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.

CAN HAVLİYLE BALKONDAN VE CAMLARDAN SARKTILAR

Bugün saat 14.00 sıralarında söküm çalışmaları nedeniyle çıkan yangında binayı duman sardı. Nefes almakta zorluk çeken binada ki vatandaşlar, kendilerini balkon ve camdan sarkıtıp, çevreden yardım istedi. İhbarla, adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da binada mahsur kalanlara yardım etti. İtfaiyenin, merdivenli aracıyla binadan tahliye edilen 25 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Çevrede ki esnaflar dumandan etkilenenlere ayran içirdi.

"25 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI"

Muş Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, "Bugün saat 14 civarlarında, şehrimizin ana merkezindeki binanın bodrumunda bir yangın ihbarı aldık. İtfaiye ekiplerimiz, 5 dakika içerisinde yangın mahalline vardılar. 15 dakika içerisinde yangını tamamen kontrol altına aldılar. Ayrıca bu 15 dakika içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 vatandaşımızı, itfaiye merdivenleriyle tahliye ettiler. Allah'a şükrediyoruz hem can, hem mal kaybımız yok. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının olduğu mahal, tamamen bitişik bir nizam. Zamanında müdahale yapılmasaydı, Allah korusun büyüyebilirdi" dedi.

"TAM BİR YANGIN OLSA HERKES ÖLÜRDÜ"

Yangın esnasında binada mahsur kaldığını ve dumandan etkilendiğini söyleyen Tuncay Korkmaz, “Ofisteydim bir baktım içerisi duman altıydı. Daha koridorda çıkacaktım, çıkamadım yangın vardı. 1 saat bekledik, itfaiye geldi bir saate ancak ateşi söndürdü. Tam bir yangın olsaydı herkes içerde ölürdü. Mahsur kaldık” ifadelerini kullandı.