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Sevenleri bir araya geldi! Batuhan ağabey için iftar verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sevenleri bir araya geldi! Batuhan ağabey için iftar verildi

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Mart 2022'de vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi ve yazarımız Batuhan Yaşar için, Ankara'da iftar verildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - İki yıl önce 6 Mart’ta vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi ve yazarımız Batuhan Yaşar için, önceki gün Ankara’daki Özel İhlas Vakfı Maltepe Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdunda iftar verildi.

İftara, Batuhan Yaşar’ın babası Sami Yaşar, kardeşi Talha Yaşar ve aile üyeleri ile sevenleri katıldı.

Batuhan Yaşar dualarla yâd edilirken, Yaşar’ın kardeşi Talha Yaşar “İki yıl çok çabuk geçti. Acısı hâlâ dün gibi. Ağabeyim hayır işlemeyi çok severdi, biz de ailesi olarak elimizden geldiğince onun sevdiği şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene ağabeyimin vefat yıl dönümü Ramazan-ı şerife yaklaştığı için bu mübarek ayda iftar vermek istedik. Ağabeyimin sevenleriyle bir aradayız. Ankara’daki arkadaşları, yakınları, tanıdıkları geldiler. Allahü teâlâ hayrımızı kabul, mekânını cennet; derecesini âlî eylesin” dedi. 

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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