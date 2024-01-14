Sızma girişimindeki 7 terörist hendeklere gömüldü!

14 Ocak 2024 13:04 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 13:45

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 Mehmetçik şehit olmuştu. Hain saldırının ardından sınır ötesi operasyonlar hız kazandı, Irak ile Suriye'nin kuzeyi ateş altına alındı.

SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

BARIŞ PINARI'NA SIZMA GİRİŞİMİ

Dün de, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlenmiş, 9 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Ayrıca MSB, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını 57 olarak açıklamış, 25 terör hedefinin de imha edildiğini bildirmişti.

PKK'NIN KEŞİFÇİSİ SÜLEYMANİYE'DE VURULDU

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu "Redur Baz" kod adlı Hasan Seburi'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirmişti.