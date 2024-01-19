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    Sütlü Toblerone hakkında toplatma kararı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    'Yabancı plastik madde bulaşı’na yol açan bir olay yaşandığı gerekçesiyle Toblerone sütlü 100 gramlık çikolatası için toplatma kararı verildi. Şirketten yapılan açıklamada daha önce ürünü alanların tüketmemesi istendi.

    Sütlü Toblerone hakkında toplatma kararı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kent Gıda, İsviçre’den ithal edip Türkiye’de sattığı ‘Toblerone sütlü 100 gram’ ürününü imha etmek üzere geri çağırma kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Gerekçe olarak ise “Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir” denildi.

    TÜKETİCİLERE UYARI: TÜKETMEYİN

    KAP’a bildirilen açıklamada geri çağırmanın tek bir ürün bazında yapıldığı belirtilirken, bu kararın diğer Toblerone ürünlerini etkilemediğini kaydedildi. Açıklamada, ‘OOY4033553’ lot numaralı Toblerone sütlü 100 gr. ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi.

    'DÜZELTİCİ ÖNLEMLER DERHAL ALINDI'

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Mondelēz International tarafından İsviçre’de üretilen ve Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilerek Türkiye’de satışa sunulan, aşağıda detaylı lot bilgisi yer alan Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüz için tedbir amaçlı geri çağırma kararı alınmıştır.

    Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre’de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz."

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KAP
    Haberler > Güncel > Sütlü Toblerone hakkında toplatma kararı
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