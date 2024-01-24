Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Van'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Van'da gece saatlerinde etkili olan ve sabah şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. 429 yol kar nedeniyle kapandı. Uçaklar ise seferlerine rötarlı devam etti.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Van'da etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde kar yağışının etkisi artırması sonrası kent beyaza büründü.

     

    Etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale 48, Çaldıran 41, Çatak 32, Erciş 90, Gevaş 40, Gürpınar 109,  Muradiye 32, Tuşba 35 ve Bahçesaray ise 1 olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Van'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı

    Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Ankara ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

    Van'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı

    Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kapalı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiğini açıklayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yağışların akşam saatlerine kadar Hakkari ili, Bitlis ilinin doğusu ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması tahmin edildiği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyarılarını yineledi.

    Van'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı

    Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade etti. Vatandaş ayrıca, yağışların suyu çekilen Van Gölü'ne de iyi olacağını kaydetti. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Hava DurumuVan
    Haberler > Güncel > Van'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    15 yıl tümörle yaşadı, 'masada kalırsın' dediler: Ders niteliğinde hayat mücadelesi - GüncelDers niteliğinde hayat mücadelesiHırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler - GüncelHırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de - Güncel2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'deŞirket kesenin ağzını açtı! Bunu yapana 300 bin TL ödül verecekler - GüncelŞirket kesenin ağzını açtı! Bunu yapana 300 bin TL ödül vereceklerB sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! 81 ilde geçerli olacak, işte yeni sistem - GüncelB sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! 81 ilde geçerli olacak, işte yeni sistemTapuda yeni dönem başlıyor! O işlemleri yaptıracaklar dikkat, tamamen değişti - GüncelTapuda yeni dönem başlıyor! O işlemleri yaptıracaklar dikkat, tamamen değiştiThe Simpsonlar'dan korkutan 2024 tahmini! 100 yılda bir gerçekleşiyor: Felaket yaklaşıyor… - GüncelThe Simpsonlar'dan korkutan 2024 tahmini! 100 yılda bir gerçekleşiyor: Felaket yaklaşıyor…Akdeniz'de deniz suyu kaynıyor! İklim krizi kasırgayı getirecek - Güncelİklim krizi kasırgayı getirecekÇöplerin arasında kahreden son! Camdan giren ekipler adım atamadı - GüncelÇöplerin arasında kahreden son!Deprem uzmanı Ahmet Ercan’dan tir tir titreten açıklama! Depremin kaçınılmaz olduğu 7 bölgeyi açıkladı, işte o tehlikeli yerler… - GüncelDeprem uzmanı Ahmet Ercan’dan tir tir titreten açıklama! Depremin kaçınılmaz olduğu 7 bölgeyi açıkladı, işte o tehlikeli yerler…
    Sonraki Haber Yükleniyor...