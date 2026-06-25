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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Almanya emeklisi 79 yaşındaki S.G., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bankadaki tüm birikimini çekti ve içinde çok sayıda ziynet eşyası ile 30 bin euronun bulunduğu servet değerindeki poşeti evine gelen şüpheliye kendi elleriyle teslim etti. Yakınlarına durumu anlatınca dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının şikayeti üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, altınların elden teslim edildiği ve şüphelilerin kuyumcuda bozdurduğu anları güvenlik kameralarından tespit ederek 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken; adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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