112 ekipleri korku dolu anlar yaşadı! Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı

Esenyurt'ta ambulans şoförünün darp edilmesinin ardından bu kez Mersin'de 112 ekipleri korku dolu anlar yaşadı. Ambulansın önünü kesen sürücü camı yumrukladı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ediyor. Esenyurt'ta bir ambulans şoförünün kalabalık bir grup tarafından darp edilmesinin ardından bu kez Mersin'de 112 ekipleri saldırıya uğradı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansın önünü kesen sürücü, 112 ekiplerine korku dolu anlar yaşattı. Şahıs camı yumruklarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K.'nın dönüş yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADV 981 plakalı araç tarafından önü kesildi.

SAĞLI

Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı. Bu sırada korku dolu anlar yaşayan sağlık personeli 2 kadın ağlamaya başladı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Camı yumrukladıktan sonra otomobiline binen şahıs uzaklaşırken, sağlık ekipleri polise yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.