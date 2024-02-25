12 Dev Adam'ın maçını takip eden Erdoğan'ın sevinci kameralara yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı arasında oynanan müsabakayı Adana'da izledi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti, seçim çalışmalarına hız verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı miting için geldiği Adana'da Valilik binasında izledi.

MİTİNG SONRASI MİLLİ MAÇI TAKİP ETTİ

Adana İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, miting sonrası Adana Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle A Milli Erkek Basketbol Takımının, İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

GALİBİYET SEVİNCİ KAMERALARA YANSIDI

Karşılaşma 12 Dev Adam'ın rakibini son saniyede 76-75 yenmesi ile biterken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer sonrası sevinci kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o anları sosyal medya heabından paylaştı.