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    • Haberler > Gündem > 12 Dev Adam'ın maçını takip eden Erdoğan'ın sevinci kameralara yansıdı

    12 Dev Adam'ın maçını takip eden Erdoğan'ın sevinci kameralara yansıdı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı arasında oynanan müsabakayı Adana'da izledi.

    Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti, seçim çalışmalarına hız verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı miting için geldiği Adana'da Valilik binasında izledi.

    MİTİNG SONRASI MİLLİ MAÇI TAKİP ETTİ

    Adana İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, miting sonrası Adana Valiliği'ni ziyaret etti.

    Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle A Milli Erkek Basketbol Takımının, İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

    12 Dev Adam'ın maçını takip eden Erdoğan'ın sevinci kameralara yansıdı - 1. Resim

    GALİBİYET SEVİNCİ KAMERALARA YANSIDI

    Karşılaşma 12 Dev Adam'ın rakibini son saniyede 76-75 yenmesi ile biterken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer sonrası sevinci kameralara yansıdı.

    12 Dev Adam'ın maçını takip eden Erdoğan'ın sevinci kameralara yansıdı - 2. Resim

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o anları sosyal medya heabından paylaştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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