12. Yargı Paketi’nin detayları netleşiyor. Büyük tepki çeken ‘süresiz nafaka’ uygulaması bitecek. Uzun evliliklerde, evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Paket ile sayısı 100 bini aşan hobi bahçesi davaları da çözüme kavuşturulacak.

HABER MERKEZİ- AK Parti Meclis Grubu, uzun zamandır tartışma konusu olan süresiz nafaka, uzun boşanma süreçleri ve çocukların velayetine dair yeni bir sistem kurulması için çalışma yürütüyor. Adalet Bakanlığında çalışmaları devam eden 12’nci Yargı Paketi’nde süresiz nafaka ve uzun yargılama süreçleriyle ilgili düzenlemeler yer alacak.

NAFAKAYA 5 YIL ALT SINIRI

AK Parti’nin geçen dönem yaptığı taslak çalışma, nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ve evlilik süresine göre nafaka ödenmesi önerisi gündeme gelmişti. Hazırlanan taslakta üç yılın altındaki evliliklerde beş yıl süre ile nafaka ödenmesi öngörülmüş ve evlilik süresine göre kademeli bir sistem getirilmesi önerilmişti. Yeni çalışmada da nafaka sistemine süre sınırı getirilmesi, kadının mağdur edilmeden süresiz nafaka sistemine son verilmesine yönelik adım atılacak. Bu doğrultuda, nafakanın altı sınırının da beş yıl olması planlanıyor.

UZUN EVLİLİKLERDE SÜRENİN YARISI

Türkiye’de kimi durumlarda 10 yılı bulan boşanma süreçlerinin kısaltılması konusunda da yeni bir çalışma yapılacak. Buna göre, nafaka ve velayet gibi uyuşmazlıklar nedeniyle uzayan boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanması amaçlanıyor. Bunun için nafaka, velayet veya mal rejimi başlıklarda davaların ayrı görülmesi, boşanmanın ise tarafların rızası varsa kısa sürede sonuçlanmasını içerecek bir düzenleme yapılacak.

Ayrıca uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Mesela 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak.

DURUŞMA ARALIĞI EN FAZLA 3 AY

Pakette ayrıca yargılama süreçleri ve kamuoyunda sıkça tartışılan hobi bahçeleriyle ilgili de düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Yargılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla çalışmalar sürerken, bu konuda yeni formüller üzerinde masaya yatırıldı.

Buna göre, hâkimlerin artık hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramaması öngörülüyor. Ayrıca, duruşma aralarının üç ayı geçmemesi değerlendiriliyor.

HOBİ BAHÇELERİNE DÜZENLEME

Hobi bahçelerinin de paket kapsamında yeniden ele alınması öngörülüyor. Tarım alanlarında inşa edilen kaçak yapılar olarak nitelendirilen hobi bahçelerinin yeniden değerlendirilmesi ve uygulamanın yönetmelikle belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Yüz binin üzerinde hobi bahçesinin olduğu bildirilirken, yapılan ihbar ve saha çalışmaları neticesinde yaklaşık 4 milyar lira ceza kesildiği, tarım arazilerinin korunması amacıyla bu meselenin kökten çözüleceği ifade edildi.

