Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 16 yıldır kayıp! Cinayet zanlıları AK Partili Hasan Kırışık'ın cesedinin yerini söylemiyor

16 yıldır kayıp! Cinayet zanlıları AK Partili Hasan Kırışık'ın cesedinin yerini söylemiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hasan Kırışık, Kırşehir, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de arkasında not bırakarak sırra kadem basan AK Parti belediye meclis üyesi Hasan Kırışık'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kırışık'ın kaybından 12 yıl sonra katil zanlıları bulunurken ailesi 4 yıldır da Hasan'ın cenazesinin bulunması için çaba gösteriyor. 

Kırşehir'de yaşayan AK Parti'nin belediye meclis üyesi Hasan Kırışık 2008 yılında aracına bıraktığı notla kayıplara karışmıştı. Hasan Kırışık'ın 12 yıl sonra katil zanlılarının bulunmasına sevinen aile; 4 yıldır da Hasan'ın cesedinin bulunması için çaba gösteriyor.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI HASAN KIRIŞIK'I KATLETTİ

Ağabeyinin cenazesine kavuşmak için 16 yıldır bekleyen ve hiç umudunu yitirmediğini söyleyen kardeş Mustafa Kırışık; 2008 yılında ağabeyinin cinayete kurban verildiğini söyledi. Kardeş Kırışık açıklamasında; "Kırşehir'de, 12 yıllık çalışmanın ardından cinayet zanlıları yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstinaf kararıyla bizler Yargıtay sürecini beklemeye başladık" dedi.

"KATİLLER CENAZENİN YERİNİ SÖYLEMEDİ"

Belediye meclis üyesinin kaybolması ve sonrasındaki süreç zaman zaman gündeme geliyor olsa da ağabeyinin cenazesine henüz ulaşılamadığını anlatan Mustafa Kırışık, "4 yıl geçti ve biz sonuç alamadık. Biz aile olarak ağabeyimizin cenazesini istiyoruz. Katiller, ağabeyimin cenazesinin yerini söylemediler. Katillerden talebimiz bir kemik parçası da olsa ağabeyimizin bir mezarının olmasını istiyoruz" diye konuştu.

16 yıldır kayıp! Cinayet zanlıları AK Partili Hasan Kırışık'ın cesedinin yerini söylemiyor - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Kırşehir’de 2008 yılında kardeşi Mustafa Kırışık’a mesaj atarak ‘hakkını helal et, çocuklarım sana emanet’ yazılı mesajla belediye meclisi üyesi Hasan Kırışık ortadan kaybolmuştu.

Hiçbir hayati ize rastlanılmayan Kırışık'ın bulunması için özel ekip de kurulmuştu. Arama çalışmalarında kayıplara karışan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Kırışık davasında 22. duruşmada 6 kişi hakkında müebbet hapis cezası çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Gültekin, istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'la özdeşleşen "kazandıran ceket"i giymişti! Özgür Özel'den bomba yorum - GündemErdoğan'la özdeşleşen ceketi giymiştiAdalılar 'azmanbüslere' karşı: İBB suç işliyor - GündemAdalılar 'azmanbüslere' karşıMersin'de otobüslerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Gündemİşçileri taşıyan otobüsler birbirine girdiEylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anlarını izleyen Pervin Aci: Anne değil o katil - GündemYakalanma anlarını izleyen acılı anne isyan ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun! Temmuzda 3 ülkeye gidecek - GündemYoğun diplomasi trafiğinin gündeminde neler var?Umre dolandırıcısı fenomen kumarbaz çıktı! İşin içinde anne ve babası da var - GündemUmre dolandırıcısı fenomen kumarbaz çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...