17 ilde kendisini bankacı, kamu görevlisi olarak tanıtan, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatan şüphelilere yönelik operasyonda 503 şüpheli gözaltına alındı, 261’i tutuklandı. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon TL değerindeki taşınmaz malvarlığına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, kendilerini kamu görevlisi, banka görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatan, iş bulma vaadiyle, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapan 503 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 261 şüpheli tutuklandı

261 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakanlık toplamda 985 Milyon 507 bin TL haksız kazanç elde edildiğini bildirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 261'i tutuklandı, 242'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonun detayları şöyle anlatıldı:

Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadiyle, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı 985 Milyon 507 Bin TL dolandırdıkları tespit edilen 503 şüpheli yakalandı.

Öte yandan MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin TL'lik işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon TL değerindeki taşınmaz malvarlığına el konuldu.

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