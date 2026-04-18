Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Adana, Ankara, Kahramanmaraş ve Mardin de bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahmine göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

HEM 'SARI' HEM 'TURUNCU' KODLU UYARI

Beklenen yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için "sarı", Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

ÇAMUR YAĞACAK!

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

