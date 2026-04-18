1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı'na giriş 1 TL oldu
İstanbul'un önemli tarihi yapılarından olan Yerebatan Sarnıcı ile ilgili önemli bir karar alındı. Türk vatandaşları için 1500 yıllık tarihi yapıya giriş ücreti bugün itibarıyla 1 TL oldu.
Yerebatan Sarnıcı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tescil ettirilerek mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. 'Mülkiyet' krizi yaşanan Yerebatan Sarnıcı ile ilgili yeni bir karar alındı.
İBB'NİN 15 GÜN İÇİNDE BOŞALTMASI İSTENİYOR
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB'den 15 gün içinde sarnıcı boşaltmasını istedi. Bu duruma tepki gösteren İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sarnıca giriş ücretini 1 TL yaptıklarını söyledi.
"SADECE 1 TL YAPIYORUZ"
Aslan, "Biz onardık, biz sahip çıktık. Şimdi 15 günde boşaltın diyorlar. Bu hukuksuzluğa karşı bugünden itibaren Türk vatandaşlarına Yerebatan Sarnıcı ziyaretini sadece 1 TL yapıyoruz" dedi.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "İstanbul’un mirasını herkes görebilsin diye Yerebatan Sarnıcı’nı 18 Nisan’dan itibaren yalnızca 1 TL ödeyerek ziyaret edebilirsiniz." denildi.