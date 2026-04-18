Türkiye’de ilk çeyrekte 350 bin adede yakın konut satışı gerçekleşirken, Ocak-Mart 2026 döneminde yatırımcının en çok ilgi gösterdiği 10 ilçe de belli oldu. Listeye İstanbul sadece 1 ilçe ile girerken, Ankara 4 ve Gaziantep 2 ilçe ile öne çıktı. İzmir’den listeye herhangi bir ilçe dahil olmazken; Antalya, Bursa ve Samsun ‘ilk 10’da yerini aldı. Bu ilçelerde kira getirileri de oldukça farklı bir tablo ortaya koydu…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk çeyreğinde 349 bin 396 adet konut satışı gerçekleşirken; bu rakam, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 0,3 gerilemeye işaret etti.

Özellikle mart ayında jeopolitik risklerde yaşanan artış, konut yatırımcısını da “bekle-gör” konumuna geçirdi. Sadece geçen ay özelinde satışlarda yüzde 2,1 azalma yaşandı.

EN ÇOK TALEP GÖREN 10 İLÇE

Ülke genelinde en çok konut satışının gerçekleştiği ilçeler de belli oldu. Konut yatırımcısının ilgisini göstermesi bakımından önemli olan bu veriye göre, Ocak-Mart 2026 döneminde ilk 10 ilçe şöyle sıralandı:

Şehir İlçe Satış Sayısı İstanbul Esenyurt 8.422 Antalya Kepez 5.267 Ankara Çankaya 5.073 Gaziantep Şehitkamil 4.386 Ankara Keçiören 4.283 Ankara Sincan 4.099 Bursa Nilüfer 3.793 Ankara Mamak 3.767 Gaziantep Şahinbey 3.531 Samsun Atakum 3.325

ANKARA’DAN 4 İLÇE

Konut satışlarında lider konumda bulunan İstanbul, ilçeler kategorisinde ise sadece Esenyurt ile “ilk 10” listesinde yer aldı. Buna karşılık başkent Ankara, 4 ilçe ilçe ile listede dikkat çekiyor. Gaziantep de 2 ilçe ile öne çıkıyor. İzmir’in ilçeleri “ilk 10” arasında görünmezken, Antalya, Bursa ve Samsun birer ilçe ile listeye giriyor.

KİRA GETİRİLERİ

Bu arada listedeki ilçelerin ortalama fiyatlarına göre yıllık kira getirilerine bakıldığında; Mart 2026 dönemine ait veriler baz alındığında tablo şöyle oluşuyor:

İlçe Yüzde Esenyurt %9,33 Kepez %6,00 Çankaya %6,71 Şehitkamil %6,16 Keçiören %7,26 Sincan %7,67 Nilüfer %6,79 Mamak %8,23 Şahinbey %7,07 Atakum %6,69

ESENYURT ZİRVEDE

İstanbul’un Esenyurt ilçesi %9,33 yıllık brüt kira getirisi ile “en hızlı amortisman” süresini sunan ilçe oldu. Onu %8,23 ile Ankara’nın Mamak ilçesi takip etti. Diğer ilçelerde kira getirilerinin daha düşük seyrettiği görülürken; Keçiören, Sincan ve Şahinbey %7 barajını aşan ilçeler olarak konumlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası