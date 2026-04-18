Konutta 10 ilçe yarışıyor! Kira getirisinde hangisi avantajlı?
Türkiye’de ilk çeyrekte 350 bin adede yakın konut satışı gerçekleşirken, Ocak-Mart 2026 döneminde yatırımcının en çok ilgi gösterdiği 10 ilçe de belli oldu. Listeye İstanbul sadece 1 ilçe ile girerken, Ankara 4 ve Gaziantep 2 ilçe ile öne çıktı. İzmir’den listeye herhangi bir ilçe dahil olmazken; Antalya, Bursa ve Samsun ‘ilk 10’da yerini aldı. Bu ilçelerde kira getirileri de oldukça farklı bir tablo ortaya koydu…
- 2025'in ilk çeyreğinde toplam 349 bin 396 konut satışı gerçekleşti.
- Mart ayında jeopolitik riskler nedeniyle konut yatırımcıları bekle-gör pozisyonuna geçti.
- Ocak-Mart 2025 döneminde en çok konut satışı gerçekleşen ilçe İstanbul Esenyurt (8.422 adet) oldu.
- Ankara, 4 ilçe ile ilk 10'da en çok temsil edilen şehir konumunda.
- Esenyurt, %9,33 ile en yüksek yıllık brüt kira getirisine sahip ilçe olarak öne çıktı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk çeyreğinde 349 bin 396 adet konut satışı gerçekleşirken; bu rakam, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 0,3 gerilemeye işaret etti.
Özellikle mart ayında jeopolitik risklerde yaşanan artış, konut yatırımcısını da “bekle-gör” konumuna geçirdi. Sadece geçen ay özelinde satışlarda yüzde 2,1 azalma yaşandı.
EN ÇOK TALEP GÖREN 10 İLÇE
Ülke genelinde en çok konut satışının gerçekleştiği ilçeler de belli oldu. Konut yatırımcısının ilgisini göstermesi bakımından önemli olan bu veriye göre, Ocak-Mart 2026 döneminde ilk 10 ilçe şöyle sıralandı:
|Şehir
|İlçe
|Satış Sayısı
|İstanbul
|Esenyurt
|8.422
|Antalya
|Kepez
|5.267
|Ankara
|Çankaya
|5.073
|Gaziantep
|Şehitkamil
|4.386
|Ankara
|Keçiören
|4.283
|Ankara
|Sincan
|4.099
|Bursa
|Nilüfer
|3.793
|Ankara
|Mamak
|3.767
|Gaziantep
|Şahinbey
|3.531
|Samsun
|Atakum
|3.325
ANKARA’DAN 4 İLÇE
Konut satışlarında lider konumda bulunan İstanbul, ilçeler kategorisinde ise sadece Esenyurt ile “ilk 10” listesinde yer aldı. Buna karşılık başkent Ankara, 4 ilçe ilçe ile listede dikkat çekiyor. Gaziantep de 2 ilçe ile öne çıkıyor. İzmir’in ilçeleri “ilk 10” arasında görünmezken, Antalya, Bursa ve Samsun birer ilçe ile listeye giriyor.
Türkiye, uluslararası yatırımcının radarında! Güvenli liman arayışında öne çıkıyor
KİRA GETİRİLERİ
Bu arada listedeki ilçelerin ortalama fiyatlarına göre yıllık kira getirilerine bakıldığında; Mart 2026 dönemine ait veriler baz alındığında tablo şöyle oluşuyor:
|İlçe
|Yüzde
|Esenyurt
|%9,33
|Kepez
|%6,00
|Çankaya
|%6,71
|Şehitkamil
|%6,16
|Keçiören
|%7,26
|Sincan
|%7,67
|Nilüfer
|%6,79
|Mamak
|%8,23
|Şahinbey
|%7,07
|Atakum
|%6,69
ESENYURT ZİRVEDE
İstanbul’un Esenyurt ilçesi %9,33 yıllık brüt kira getirisi ile “en hızlı amortisman” süresini sunan ilçe oldu. Onu %8,23 ile Ankara’nın Mamak ilçesi takip etti. Diğer ilçelerde kira getirilerinin daha düşük seyrettiği görülürken; Keçiören, Sincan ve Şahinbey %7 barajını aşan ilçeler olarak konumlandı.