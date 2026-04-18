Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, Orta Doğu’da önce ateşkes ardından Hürmüz Boğazının açılması ile nisanda şimdiden %14,05 prime koştu. BİST 100, gelişmekte olan piyasalar arasında en çok prim yapan endeksler arasında da yer aldı. Cuma günü 14.588 puana yükselen ve rekor kapanışa imza atan BİST 100 kapsamındaki hisse senetlerinde ise haftalık primler %50’nin de üzerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda oldukça hareketli bir hafta geride kalırken; nisan başında “Orta Doğu’da ateşkes ilanının” ardından cuma günü de “Hürmüz Boğazı’nın açılması” en önemli gelişme olarak fiyatlamalara yön verdi.

Kritik Boğaz’da gemi hareketliliği başlarken, piyasalar artık ABD ve İran arasında “kalıcı ateşkes” beklentilerine odaklandı. Gemi trafiğinin hemen savaş öncesi yoğunluğa ulaşması beklenmezken, petrol arzının da normali bulmasının zaman alabileceği ifade ediliyor.

PETROLDE HIZLI DÜŞÜŞ

Hürmüz’ün açılması, petrol fiyatı üzerindeki risk primini düşürdü. Perşembe günü 98,20 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz haberi ile hızla aşağı geldi ve cuma günü en düşük 86 dolara geriledi. Kapanış ise %-5,90 değer kaybı ile 92,41 dolardan gerçekleşti.

Bu arada ABD ham petrol fiyatı da cuma günü %-9,85 gibi daha sert bir düşüşle 84 dolardan kapanış yaptı. Bu hafta, ABD ham petrolü yeniden Brent fiyatının altında geriledi.

BORSADAN ÇİFTE REKOR

Petrol fiyatlarındaki gerileme özellikle Türkiye piyasalarına pozitif yansıdı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu haftayı %3,65 primle 14.588 puandan tamamladı. Endeks, cuma işlemlerinde en yüksek 14.601 seviyesini test etti. Böylece borsa, “kapanış” ve “yeni zirve” olarak çifte rekora koştu.

BANKA HİSSELERİ ÖNCÜ

Bu hafta Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizinin %39,25’e gerilemesi ve CDS risk priminin 240’ın altına düşmesi, borsada özellikle bankacılık sektörüne pozitif yansıdı. Bankacılık Endeksinde haftalık yükseliş %4,11 olarak gerçekleşti. Böylece bankalar, borsadaki yükselişe öncülük etti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında bu hafta en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

Şirket Fiyat (TL) Değişim (%) EFOR 8,14 52,43 KONTR 13,12 35,54 PSGYO 3,02 21,77 RALYH 319,75 21,69 SASA 3,14 19,85 FENER 3,21 16,30 QUAGR 4,10 15,49 TUREX 9,08 13,08 KLRHO 119,90 13,01 TKFEN 120,80 12,27

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Haftanın en çok para girişi olan hisseleri ise şunlar oldu:

Şirket Kodu Piyasa Değeri (Milyon TL) TUPRS 466,92 AKBNK 424,25 GARAN 263,20 TRALT 234,70 KCHOL 218,17

FAİZ KARARI VE BİLANÇOLAR

Gelecek hafta piyasalarda 22 Nisan’daki TCMB faiz kararının dikkatle izleneceğini aktaran analistler, “Borsada 2026 yılının ilk çeyrek bilançoları da gelmeye başlayacak. Orta Doğu’daki haber akışı yine önemini koruyor. Çünkü İran, şartlı olarak Hürmüz’ü açtı. ABD, ablukanın devam edeceğini bildirdi. Kalıcı ateşkes henüz tam tesis edilmedi. Kırılganlık azalsa da devam ediyor” uyarılarında bulunarak; BİST 100’de 14.500’ün önemli olduğunu, bu seviye üzerinde “kalıcılık” sağlanması halinde pozitif görünümün devam edebileceğini aktarıyor.

