Tam bir suç makinesi! Baza altında saklanırken yakalandı
Kars’ta hakkında 8 ayrı suçtan toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, bir evin yatak odasında baza altında saklanırken yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan G.G. (47) isimli şahsın izine ulaşıldı.
Doktorlar 'topuk iltihabı' sandı, acı gerçek sonradan ortaya çıktı: 5 yıl ömrü kaldığını öğrendi
HAKKINDA 17 YIL HAPİS CEZASI VARMIŞ!
G.G.’nin "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve kullanma", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" ile "kendi kullanımı için kenevir ekimi" suçlarından arandığı ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ
Ayrıca G.G.’nin ceza infaz kurumundan firar ettiği ve hasımlarına zarar verme ihtimaline karşı güvenlik güçlerince arandığı bildirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı adres tespit edilen G.G.’ye yönelik operasyon düzenlendi.
BAZADA YAKALANDI
Belirlenen adrese yapılan baskında G.G., evin yatak odasında baza altında gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, yeniden ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü’nce suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve benzer operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi.