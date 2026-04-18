İstanbul’da AREV Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Yılın Enleri” Ödül Töreni, farklı sektörlerden başarılı isimleri bir araya getirdi. AREV Kolejleri öğrencileri ve vakıf mensuplarının oylarıyla belirlenen ödüller; eğitimden medyaya, sanayiden iş dünyasına kadar geniş bir yelpazede sahiplerini buldu.

Gecede özellikle İhlas Grubu aldığı ödüllerle dikkat çekerken Medya alanında grubun önemli markalarından TGRT Haber muhabiri Şevval İskender, imza attığı özel haberle “Yılın En İyi Ekonomi Haberi” ödülüne layık görüldü. Sanayi tarafında ise İhlas Ambalaj ve İhlas Matbaacılık adına verilen ödül, sektörler arası başarıyı temsil etti. Ödülü, İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin adına Satış Direktörü Mehmet Önal teslim aldı.

AREV “Yılın Enleri”nde İhlas Medya’ya üç ödül

TÜRKİYE’DE İŞ DÜNYASI’NA YILIN DERGİSİ ÖDÜLÜ

Gecenin öne çıkan bir diğer ödülü ise medya ve yayıncılık alanında verildi. Türkiye’de İş Dünyası Dergisi, “Yılın Dergisi” seçilerek önemli bir başarıya imza atarken ödülü, derginin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak aldı.

Ödül töreninde konuşan Celal Toprak, iş dünyasının güçlü temsilcilerinin bir araya geldiği bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. Derginin yayın çizgisine vurgu yapan Toprak, özellikle kadın girişimcilerin başarı hikâyelerini görünür kılmaya devam edeceklerini belirtti. AREV Eğitim Vakfı yönetimine de teşekkür eden Toprak, Türkiye’nin üretim ve istihdam açısından güçlü, vizyoner iş insanlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Toprak konuşmasında, istikrarlı duruşun iş dünyasında büyük değer taşıdığını vurgulayarak, vakıf yönetiminin yıllardır değişmeyen çizgisini takdir ettiğini dile getirdi. Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yükselen ivmesine de değinen Toprak, okuyuculara başarı hikâyelerini takip etme çağrısında bulundu.



Haberle İlgili Daha Fazlası