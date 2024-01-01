2024'ün ilk bebeği Hatay'da doğan Muhammet Talha oldu

1 Ocak 2024 01:02 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 01:03

Yeni yılın gelmesi ile birlikte "2024'ün ilk bebeği" merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yılın ilk bebeğinin depremde büyük hasar alan Hatay'da dünyaya geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bebeğin görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha doğdu" dedi.

Koca, paylaşımında, "Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" ifadelerine yer verdi.

BİR DİĞER BEBEK DE GAZİANTEP'TE DÜNYAYA GELDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha yapan Bakan Koca, yeni yılık bir diğer ilk bebeğinin de yine deprem şehri Gaziantep'te hayata merhaba dediğini duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. İpek ve Mehmet çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammed Alparslan bebek."

BİNGÖL’DE YILIN SON BEBEĞİ VE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU

Bingöl'de 2023 yılının son bebeği “Kerem” ile 2024 yılının ilk bebeği “Hatice” dünyaya geldi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yılın son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini Vali Ahmet Hamdi Usta ziyaret etti. Bebeklerin aileleriyle sohbet eden Vali Usta, bebeklere altın taktı.

ADANA'DA YILIN İLK BEBEĞİ 'MASAL' OLDU

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi. Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin saat 00.00'da doğan kız bebeklerine, "Masal" ismi verildi.

Anne Ayşe Çelik, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İkinci bebeği olduğunu belirten Çelik, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çok memnun kaldık. Tüm sağlık personellerinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim" diye konuştu.